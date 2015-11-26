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L.A. Guns

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5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

27 дек 2018 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

25 дек 2018 : 		 L.A. GUNS завершили запись альбома

30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS

27 июл 2018 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте

27 мар 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

17 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

8 мар 2018 : 		 Из L.A. GUNS ушел гитарист

15 фев 2018 : 		 Лидер L.A. GUNS: «Я бы многое дал за концерт LED ZEPPELIN даже с голограммой Бонэма»

5 фев 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

30 янв 2018 : 		 Трейлер концертного релиза L.A. GUNS

21 янв 2018 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS выйдет весной

13 дек 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику

18 окт 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

4 окт 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

8 сен 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон

13 июл 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

5 май 2017 : 		 Обложка нового альбома L.A. GUNS

10 апр 2017 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

17 фев 2017 : 		 Новый альбом L.A. GUNS звучит просто отлично
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|||| 5 мар 2019

Новое видео L.A. GUNS



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"Rage", новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Devil You Know", выходящего 29 марта на Frontiers Music Srl:

01. Rage

02. Stay Away

03. Loaded Bomb

04. The Devil You Know

05. Needle To The Bone

06. Going High

07. Gone Honey

08. Don't Need To Win

09. Down That Hole

10. Another Season In Hell

11. Boom (bonus track; CD and digital only)



Video Premiere: L.A. GUNS' 'Rage'






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