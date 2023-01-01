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PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли



Фронтмен L.A. GUNS Phil Lewis сообщил, что шокирован новостью о смерти Стива Райли:



«Для меня стало большим потрясением известие о кончине Стива Райли. Он был хорошим человеком и отличным барабанщиком. Мы много раз вместе гастролировали по миру, пережили бесчисленные приключения, как хорошие, так и плохие. К сожалению, за 30 лет мы так и не стали настоящими друзьями, я ни разу не заходил к нему домой, и кроме как по делам группы мы никогда не общались и не ужинали вместе. Я полагаю, что он ценил свою личную жизнь и держал работу и семью очень далеко друг от друга.



Мои соболезнования его жене, прожившей с ним более 40 лет, Мэри Луизе и сыну Коулу.



Удачного пути, приятель».











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