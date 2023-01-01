Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 60
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 25
*MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли» 19
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ... 18
*THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024 17
*MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: ... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 60
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
[= ||| все новости группы



*

L.A. Guns

*



28 окт 2023 : 		 PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 Умер барабанщик L.A. GUNS

2 окт 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A. GUNS

13 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Подкладки? Какие такие подкладки?!»

10 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Phil чуть не ушёл в конце года»

24 мар 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

7 мар 2023 : 		 PHIL LEWIS — о разборках в отношении имени L.A. GUNS

24 фев 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

21 фев 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A GUNS

5 фев 2023 : 		 RILEY'S L.A GUNS выпускают новый сингл

3 фев 2023 : 		 Новая песня L.A. GUNS

24 янв 2023 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новая песня L.A. GUNS

4 окт 2022 : 		 Трек-лист нового альбома L.A. GUNS

27 июн 2022 : 		 TRACII GUNS отыграл все шоу L.A. GUNS в ванной

1 июн 2022 : 		 PHIL LEWIS о переменах в L.A. GUNS

30 май 2022 : 		 L.A. GUNS нашли барабанщика

29 ноя 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS — о том, как тусил с пьяным James'ом

24 ноя 2021 : 		 STEVE RILEY — о взаимоотношениях в L.A. GUNS

23 ноя 2021 : 		 Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS

15 ноя 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

14 ноя 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива

26 окт 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»

25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика

22 окт 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 сен 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли



zoom
Фронтмен L.A. GUNS Phil Lewis сообщил, что шокирован новостью о смерти Стива Райли:

«Для меня стало большим потрясением известие о кончине Стива Райли. Он был хорошим человеком и отличным барабанщиком. Мы много раз вместе гастролировали по миру, пережили бесчисленные приключения, как хорошие, так и плохие. К сожалению, за 30 лет мы так и не стали настоящими друзьями, я ни разу не заходил к нему домой, и кроме как по делам группы мы никогда не общались и не ужинали вместе. Я полагаю, что он ценил свою личную жизнь и держал работу и семью очень далеко друг от друга.

Мои соболезнования его жене, прожившей с ним более 40 лет, Мэри Луизе и сыну Коулу.

Удачного пути, приятель».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 321

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом