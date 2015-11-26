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L.A. Guns

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5 июн 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»

15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году
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Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»



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В рамках недавнего интервью с The SDR гитарист L.A. GUNS Tracii Guns рассказал, почему стороны всё-таки договорились по поводу использования имени группы:

«В итоге мы пришли к соглашению, что по сути Стив использует название L.A. GUNS бесплатно; я даже не прошу процент от того, когда он играет. Я просто сказал: "Эй, я мог бы забрать твой дом. Я мог бы забрать всё, чем ты владеешь. Но я не хочу, чтобы ты умер на улице, и я не хочу, чтобы ты был в нищете". И я очень люблю его сына Коула. Просто дошло до того, что все эти судебные тяжбы...

Я живу в Дании половину времени, поэтому, когда мы проводили это мероприятие под названием "вмешательство с целью примирения", оно начиналось в 11 часов вечера по датскому времени и длилось девять часов. А у меня тогда только родился ребенок. И моя жена с ребёнком были в спальне, а я в гостиной, это наша первая квартира, площадью около 72 квадратных метров — она же крошечная. И мне нужно решать эти вопросы. В итоге дошло до того, что [мы] просто ходили по кругу туда-сюда, и я спросил: "Как мне сделать так, чтобы это всё имело смысл?" Потому что в конце концов у них не осталось аргументов. "Ну, я же в L.A. GUNS". Это был их аргумент. Нет, ты не в L.A. GUNS. Тебя нанял я. Парень-басист был нанят мной. И так вот всё просто. Но если вы хотите притвориться, что вы придумали название или создали группу или это было ваше музыкальное видение, или что вы даже написали одну грёбаную песню, то вы можете жить в этой фантазии, если она не посягает на мой бизнес».

TRACII GUNS On Decision To Settle Lawsuit Against STEVE RILEY Over L.A. GUNS Name: I Didn





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