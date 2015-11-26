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Гитарист L.A. GUNS : «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»



В рамках недавнего интервью с The SDR гитарист L.A. GUNS Tracii Guns рассказал, почему стороны всё-таки договорились по поводу использования имени группы:



«В итоге мы пришли к соглашению, что по сути Стив использует название L.A. GUNS бесплатно; я даже не прошу процент от того, когда он играет. Я просто сказал: "Эй, я мог бы забрать твой дом. Я мог бы забрать всё, чем ты владеешь. Но я не хочу, чтобы ты умер на улице, и я не хочу, чтобы ты был в нищете". И я очень люблю его сына Коула. Просто дошло до того, что все эти судебные тяжбы...



Я живу в Дании половину времени, поэтому, когда мы проводили это мероприятие под названием "вмешательство с целью примирения", оно начиналось в 11 часов вечера по датскому времени и длилось девять часов. А у меня тогда только родился ребенок. И моя жена с ребёнком были в спальне, а я в гостиной, это наша первая квартира, площадью около 72 квадратных метров — она же крошечная. И мне нужно решать эти вопросы. В итоге дошло до того, что [мы] просто ходили по кругу туда-сюда, и я спросил: "Как мне сделать так, чтобы это всё имело смысл?" Потому что в конце концов у них не осталось аргументов. "Ну, я же в L.A. GUNS". Это был их аргумент. Нет, ты не в L.A. GUNS. Тебя нанял я. Парень-басист был нанят мной. И так вот всё просто. Но если вы хотите притвориться, что вы придумали название или создали группу или это было ваше музыкальное видение, или что вы даже написали одну грёбаную песню, то вы можете жить в этой фантазии, если она не посягает на мой бизнес».







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