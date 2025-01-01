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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 74
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 67
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 50
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
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L.A. Guns

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Гитарист L.A. GUNS об Axl'e: «Он очень надежный человек»



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В рамках недавнего интервью у Tracii Guns спросили, каким соседом по комнате был Axl Rose:

«Он был отличным соседом по комнате. Самое интересное в Axl то, что он отлично знает, что хорошо, а что плохо. Давайте начнем с этого. Он умный, ответственный, не боится попросить помощи, когда она нужна, и всегда готов помочь. Очень надежный человек. У нас была замечательная дружба. Мы были неразлучны в течение нескольких лет. Но все изменилось — и я об этом знал, он мне говорил - у него была... Как мы тогда это называли? Маниакальная депрессия — так он это называл? «Ну, да, у меня маниакальная депрессия», бла-бла-бла. Я должен принимать таблетки, но я в порядке». И я никогда бы не узнал — до одного дня. А однажды он был в гостях у моего школьного друга. Он принял немного экстази, и мы не виделись с ним около недели, а потом он появился на концерте и был совершенно другим человеком. Я такой, типа, «Вау. Кто ты? Кто этот парень?». И вот тогда-то и проявилась другая его сторона.

Я знал, что не собираюсь... Я не мог с этим смириться. С одной стороны, я любил его, человека, которого я знал, и мы вместе занимались творчеством, мы вместе веселились, но в то время он захотел контролировать все вокруг себя. И именно тогда мы стали по-настоящему популярны. До этого он был более осведомлен, впитывал информацию и разбирался, что мы делаем, как это происходит и все такое. Но как только мы поняли, как только он понял, что мы замкнулись, что GUNS N' ROSES движутся только в одном направлении... Я имею в виду, иногда он говорил по 40 минут из 60-минутного сета на сцене, и все такое. И я смотрел на Izzy [Stradlin, гитарист GUNS N' ROSES], а Izzy был очень пассивен по этому поводу. А я такой: «К черту все это, чувак. Я здесь, чтобы играть на гитаре.

И тогда все это началось, площадка, площадка Axl Rose, и я считаю, что люди на самом деле привязались к нему, и я уверен, что они все еще любят его. То, что он хочет сказать, то, что интересно людям, и его очень — как бы это сказать? — громкие и уверенные мнения о подобных вопросах. Люди цепляются за них, и все это очень проникновенно, и он очень искренен, когда говорит, даже если позже он может немного отступить и сказать: «Ну, тогда я действительно имел это в виду, но люди растут, и мы живем дальше». Он очень сосредоточен на себе, и это делает его великим. Но в тот момент это меня просто до смерти напугало. Я подумал: «Это больше не веселая рок-н-ролльная группа. Это что-то другое».




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