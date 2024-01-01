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L.A. Guns

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Лидер L.A. GUNS о подкладках



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TRACII GUNS в недавнем интервью The Rock Experience With Mike Brunn ответил на вопрос о том, что он думает о группах, использующих подкладки:

«Мне было бы очень стыдно даже думать об этом. Для меня это позорно. Могли бы вы представить Чака Берри, играющего под [заранее записанные гитарные] треки? Или Keith Richards, или кого-нибудь в этом роде?

Если бы я играл в группе, исполняющей оригинальную музыку, в рок-н-ролльной группе, и находился в ее составе, и вдруг по всему Интернету в эту группу, в которую я входил, стали бы кидать грёбаную грязь [за то, что они играют под фанеру], я бы не смог этого вытерпеть. Я бы сказал]: "Эй, я люблю вас, ребята. Спасибо за бабки, чуваки". Но я не хочу, чтобы моим наследием было что-то вроде "Да, я был парнем, который играл вживую в группе, которая не играла". Это не здорово!

Было очень много заявлений о том, что KISS используют подкладки. Чувак, я был там [наблюдал за их выступлением на "Kiss Kruise"], я был на сцене, я был с их техниками, чувак. Эти парни зажгли там без всяких [заранее записанных улучшений]. Я не знаю, о чем, б$$$ь, говорят люди!

Я полагаю, что некоторым группам это необходимо, потому что это часть их работы над альбомом/ Они делают, например, трехчастную вокальную гармонию [на альбоме], но в группе всего два парня, и [на записи] будет полный состав оркестра и тому подобное дерьмо. Так что эти группы больше ориентированы на подобное, они подходят к делу так: "Окей, все должно быть устроено именно так, потому что мы делаем это таким образом. И именно так мы получаем этот грандиозный эффект". И если это намерение, то тогда нечего стыдиться, потому что тогда вы будете известны как "мы электронная группа". Как NINE INCH NAILS, например, или многие из первых электронных, по-настоящему тяжелых, групп. А какая еще лучше? MINISTRY. У них очень много электроники, очень много всего. Так что, когда так задумано, это круто. Но Johnny Martin [басист L.A. GUNS] не будет записывать свои бас-треки заранее. У нас в L.A. GUNS не будет игры под клик или чего-нибудь в этом роде. Но все люди разные. Это немного смешно, однако люди поступают так, как считают нужным».




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