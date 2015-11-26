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TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS



TRACII GUNS в рамках ещё одного интервью прокомментировал недавний судебный процесс по праву владения и использования имени L.A. GUNS:



«Я мог бы потратить больше денег и уничтожить его. Есть такая поговорка: "Сотри в порошок". В конце концов я бы не получил никакой компенсации. Когда вы подаёте в суд на камень, у камней нет денег. Нужно быть мудрым и знать, насколько далеко можно зайти. Я доволен тем, к чему мы пришли.



Я никогда не пойму, почему профессиональный музыкант решил использовать чужое имя, а не своё собственное. Это так унизительно. По сути это всё равно как если я бы пошёл и начал выступать под именем GUNS N' ROSES. [Смеётся]. Взять что-то, что создал кто-то другой, и извлечь минимальную выгоду? Ты же фактически продаёшь свою душу. Это было так дорого, скучно и оказалось пустой тратой времени и энергии, чтобы в итоге получить то, что и так было моим».







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