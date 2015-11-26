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L.A. Guns

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15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной
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TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS



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TRACII GUNS в рамках ещё одного интервью прокомментировал недавний судебный процесс по праву владения и использования имени L.A. GUNS:

«Я мог бы потратить больше денег и уничтожить его. Есть такая поговорка: "Сотри в порошок". В конце концов я бы не получил никакой компенсации. Когда вы подаёте в суд на камень, у камней нет денег. Нужно быть мудрым и знать, насколько далеко можно зайти. Я доволен тем, к чему мы пришли.

Я никогда не пойму, почему профессиональный музыкант решил использовать чужое имя, а не своё собственное. Это так унизительно. По сути это всё равно как если я бы пошёл и начал выступать под именем GUNS N' ROSES. [Смеётся]. Взять что-то, что создал кто-то другой, и извлечь минимальную выгоду? Ты же фактически продаёшь свою душу. Это было так дорого, скучно и оказалось пустой тратой времени и энергии, чтобы в итоге получить то, что и так было моим».

TRACII GUNS Says Lawsuit Against STEVE RILEY Over L.A. GUNS Name Was



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