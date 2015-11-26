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L.A. Guns

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29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

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Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»



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Фронтмен L.A. GUNS Phil Lewis защитил группу GRETA VAN FLEET от обвинений в том, что эти мичиганские рокеры являются копией LED ZEPPELIN.

Во время недавнего интервью с Legendary Rock Interviews Lewis ответил на вопрос о том, есть ли какие-нибудь новые группы, которые он сейчас слушает:

«Мне нравится GRETA VAN FLEET. Я знаю, что в их адрес льётся много негатива. [Они] хорошая группа. Всё, что вдохновляет 12- или 13-летнего ребёнка на то, чтобы взять гитару или научиться играть на басу или ударных, мне кажется хорошим делом. Именно этим они и занимаются, поэтому сейчас это мои любимчики. [У меня есть] большая надежда, что они могут изменить всё, вытащить детей из телефона, чтобы вместо желания стать диджеями они занялись настоящим роком. Нет ничего более сексуального, ничего круче, чем парень, который может взять гитару и спеть песню, или несколько парней в группе.

Посмотрите на этот фильм MÖTLEY CRÜE ["The Dirt"] — это же хайп. Люди сходят с ума. Такого больше не случается, и такие группы, как GRETA VAN FLEET, прилагают какие-то усилия. Я замечаю это. Я думаю, это здорово, и я желаю им всего наилучшего в мире».



L.A. GUNS Frontman Defends GRETA VAN FLEET: They Are A



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saint Portnoy


29 мар 2019, 21:11		просто L.A. GUNS - отстойная группа

sike


29 мар 2019, 21:22		и кстати никакого отрицания, что они копия. Потому что глупо отрицать что они третьесортная расхайпованная копия


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