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ACCEPT перезапишут классику
49
Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For...
46
Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза
46
KERRY KING: «Религия — это ложь!»
43
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L.A. Guns
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Glam Metal
https://www.lagunsmusic.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/losangelesguns
Facebook:
https://www.facebook.com/L.A.GunsOfficial
5 июл 2024
:
L.A. GUNS закончили запись
29 июн 2024
:
Лидер L.A. GUNS о подкладках
31 май 2024
:
L.A. GUNS на CLEOPATRA RECORDS
8 май 2024
:
Альбом RILEY'S L.A. GUNS выйдет летом
24 янв 2024
:
Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS
17 янв 2024
:
Видео полного выступления L.A. GUNS
15 янв 2024
:
Новый альбом L.A. GUNS выйдет зимой
20 дек 2023
:
PHIL LEWIS о смерти Стива Райли
28 окт 2023
:
PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли
28 окт 2023
:
Умер барабанщик L.A. GUNS
2 окт 2023
:
Новая песня RILEY'S L.A. GUNS
13 апр 2023
:
Гитарист L.A. GUNS: «Подкладки? Какие такие подкладки?!»
10 апр 2023
:
Гитарист L.A. GUNS: «Phil чуть не ушёл в конце года»
24 мар 2023
:
Новое видео L.A. GUNS
7 мар 2023
:
PHIL LEWIS — о разборках в отношении имени L.A. GUNS
24 фев 2023
:
Новое видео L.A. GUNS
21 фев 2023
:
Новая песня RILEY'S L.A GUNS
5 фев 2023
:
RILEY'S L.A GUNS выпускают новый сингл
3 фев 2023
:
Новая песня L.A. GUNS
24 янв 2023
:
Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной
24 окт 2022
:
Новая песня L.A. GUNS
4 окт 2022
:
Трек-лист нового альбома L.A. GUNS
27 июн 2022
:
TRACII GUNS отыграл все шоу L.A. GUNS в ванной
1 июн 2022
:
PHIL LEWIS о переменах в L.A. GUNS
30 май 2022
:
L.A. GUNS нашли барабанщика
29 ноя 2021
:
Гитарист L.A. GUNS — о том, как тусил с пьяным James'ом
24 ноя 2021
:
STEVE RILEY — о взаимоотношениях в L.A. GUNS
23 ноя 2021
:
Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS
15 ноя 2021
:
Новая песня L.A. GUNS
14 ноя 2021
:
Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива
26 окт 2021
:
Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»
25 окт 2021
:
Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика
22 окт 2021
:
Новое видео L.A. GUNS
17 сен 2021
:
Новое видео L.A. GUNS
17 авг 2021
:
Новая песня L.A. GUNS
11 июл 2021
:
Фрагмент нового релиза L.A. GUNS
6 июл 2021
:
Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS
11 июн 2021
:
Фрагмент нового релиза L.A. GUNS
5 июн 2021
:
Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»
15 май 2021
:
TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS
14 май 2021
:
TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»
30 апр 2021
:
Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом
29 апр 2021
:
RILEY’S L.A.GUNS представили логотип
29 апр 2021
:
С правами на имя L.A. GUNS определились
23 апр 2021
:
Название нового альбома L.A. GUNS
14 апр 2021
:
L.A. GUNS выпустят два релиза
28 янв 2021
:
Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS
19 янв 2021
:
L.A. GUNS обещают альбом летом
13 янв 2021
:
Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам
4 янв 2021
:
Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»
28 дек 2020
:
STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»
29 ноя 2020
:
STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать
10 ноя 2020
:
Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS
8 ноя 2020
:
Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»
5 ноя 2020
:
L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт
30 сен 2020
:
Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью
3 сен 2020
:
STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»
26 авг 2020
:
Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS
11 авг 2020
:
STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом
30 июн 2020
:
Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS
24 май 2020
:
KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»
6 май 2020
:
Новая песня L.A. GUNS
20 апр 2020
:
Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS
17 апр 2020
:
STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году
20 мар 2020
:
STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной
16 янв 2020
:
TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY
21 дек 2019
:
Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS
13 дек 2019
:
Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS
10 ноя 2019
:
L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS
9 апр 2019
:
Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока
29 мар 2019
:
Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»
29 мар 2019
:
Новое видео L.A. GUNS
28 мар 2019
:
Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»
27 мар 2019
:
L.A. GUNS о смене барабанщика
25 мар 2019
:
L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену
5 мар 2019
:
Новое видео L.A. GUNS
3 мар 2019
:
Новая песня L.A. GUNS
25 янв 2019
:
Новая песня L.A. GUNS
27 дек 2018
:
L.A. GUNS исполнили новую песню
25 дек 2018
:
L.A. GUNS завершили запись альбома
30 сен 2018
:
L.A. GUNS нашли гитариста
24 авг 2018
:
Видео с текстом от L.A. GUNS
27 июл 2018
:
Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте
27 мар 2018
:
L.A. GUNS нашли гитариста
17 мар 2018
:
Фрагмент нового DVD L.A. GUNS
8 мар 2018
:
Из L.A. GUNS ушел гитарист
15 фев 2018
:
Лидер L.A. GUNS: «Я бы многое дал за концерт LED ZEPPELIN даже с голограммой Бонэма»
5 фев 2018
:
Фрагмент нового DVD L.A. GUNS
30 янв 2018
:
Трейлер концертного релиза L.A. GUNS
21 янв 2018
:
Концертный релиз L.A. GUNS выйдет весной
13 дек 2017
:
Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику
18 окт 2017
:
Новое видео L.A. GUNS
4 окт 2017
:
Новая песня L.A. GUNS
8 сен 2017
:
Новая песня L.A. GUNS
11 авг 2017
:
Новая песня L.A. GUNS
11 авг 2017
:
Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон
13 июл 2017
:
Новое видео L.A. GUNS
5 май 2017
:
Обложка нового альбома L.A. GUNS
10 апр 2017
:
L.A. GUNS исполнили новую песню
26 фев 2017
:
Видео с выступления L.A. GUNS
17 фев 2017
:
Новый альбом L.A. GUNS звучит просто отлично
26 янв 2017
:
Сборник L.A. GUNS выйдет в феврале
5 дек 2016
:
L.A. GUNS с TRACII GUNS и PHIL'ом LEWIS'ом остается в силе
2 дек 2016
:
PHIL LEWIS ушел из L.A. GUNS
30 окт 2016
:
Музыканты L.A. GUNS выступили вместе
8 окт 2016
:
Видео с выступления TRACII GUNS и PHIL LEWIS
21 сен 2016
:
Новый альбом L.A. GUNS выйдет летом
14 июн 2016
:
Обучающее видео от гитариста L.A. GUNS
31 май 2016
:
L.A. GUNS воссоединятся на пять концертов
25 апр 2016
:
Вокалист L.A. GUNS не собирается извиняться за свои слова о рэпперах
24 апр 2016
:
Вокалист L.A. GUNS со скандалом почтил память Принса
19 апр 2016
:
Полный концерт L.A. GUNS
5 авг 2015
:
Видео с выступления L.A. GUNS
27 май 2015
:
Видео с выступления PHIL LEWIS и TRACII GUNS
22 май 2015
:
Концертное видео L.A. GUNS
30 мар 2015
:
Вышла редкая концертная запись L.A. GUNS
3 мар 2015
:
L.A. GUNS запишут блюзовый альбом
18 янв 2015
:
Видео с выступления L.A. GUNS
24 ноя 2014
:
Концертный релиз L.A. GUNS
31 июл 2014
:
Видео с выступления L.A. GUNS
19 июн 2013
:
Три песни бывшего гитариста L.A. GUNS
7 апр 2013
:
Новая песня L.A. GUNS
31 мар 2013
:
Последний альбом L.A. GUNS выйдет под другим названием
26 янв 2013
:
Первое фото нового состава L.A. GUNS
18 янв 2013
:
L.A. GUNS вновь расстались с гитаристом
17 янв 2013
:
Концертный релиз L.A. GUNS выйдет в феврале
15 янв 2013
:
Новое видео L.A. GUNS
26 дек 2012
:
Новый гитарист L.A. GUNS
14 дек 2012
:
Гитарист STACEY BLADES покинул L.A. GUNS
25 май 2012
:
Новое видео L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a
14 май 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a выступили на фестивале M3 ROCK
26 апр 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a представили новый трек
7 мар 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили сведение
26 фев 2012
:
L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили запись
21 фев 2012
:
L.A. GUNS по версии TRACII GUNS'a поедет в последний тур
13 дек 2011
:
L.A. GUNS расстались с вокалисткой
24 окт 2011
:
Видео с первого концерта L.A. GUNS с новой вокалисткой
21 сен 2011
:
JIZZY PEARL ушел из L.A. GUNS
17 авг 2011
:
Акустический релиз L.A. GUNS
19 янв 2011
:
L.A. GUNS по версии TRACII GUNS запишут концертный диск
18 янв 2011
:
Kenny Kweens ушел из L.A. GUNS
22 фев 2010
:
Обложка переиздания L.A. GUNS
21 май 2009
:
Демо L.A. GUNS выйдет на виниле
30 авг 2006
:
L.A. GUNS: Подробности о концертном альбоме "Loud And Dangerous"
сегодня
L.A. GUNS закончили запись
В рамках недавней беседы с гитаристом L.A. GUNS, он сообщил, что группа завершила работу над новым альбомом и планирует выпустить новый альбом в марте 2025 на Cleopatra Records.
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