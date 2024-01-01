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L.A. GUNS закончили запись



В рамках недавней беседы с гитаристом L.A. GUNS, он сообщил, что группа завершила работу над новым альбомом и планирует выпустить новый альбом в марте 2025 на Cleopatra Records.







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