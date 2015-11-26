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L.A. Guns

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8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

27 дек 2018 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню
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Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»



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Басист L.A. GUNS Kelly Nickels, бывший ещё в «классическом составе» группы, а сейчас играющий в Steve Riley' L.A. GUNS, ответил на вопрос, была ли сцена в 80-е годы единой или, скорее, это было непримиримое соперничество:

«Я бы не сказал, что это был "единый фронт". Мы все вроде как косвенно, быть может, пытались превзойти друг друга и всё такое, надеясь привлечь большую аудиторию и продать больше записей и т. д. Ты был вроде как сосредоточен на том, что ты делал, и на самом деле особо сильно не обращал внимания на другие группы. Я знал, что происходит и о ком говорят люди, но я не ходил к ним и не тусовался с ними. Я переживал за своё собственное дерьмо».

На вопрос о том, считает ли он возможным появление подобной влиятельной сцены в будущем, он ответил:

«Я не знаю. Не думаю. Сейчас уже не так уж много сцен. Это действительно помогло. Мода была серьёзной, а музыка... От неё исходил пульс. Не знаю, увидим ли подобное снова. Надеюсь, что что-нибудь придёт и придаст этому какой-нибудь фокус. Но трудно сказать. Просто теперь всё прёт изо всех щелей».

L.A. GUNS Bassist KELLY NICKELS On Late 1980s Sunset Strip Rock Scene:





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