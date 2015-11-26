Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»
Басист L.A. GUNS Kelly Nickels, бывший ещё в «классическом составе» группы, а сейчас играющий в Steve Riley' L.A. GUNS, ответил на вопрос, была ли сцена в 80-е годы единой или, скорее, это было непримиримое соперничество:
«Я бы не сказал, что это был "единый фронт". Мы все вроде как косвенно, быть может, пытались превзойти друг друга и всё такое, надеясь привлечь большую аудиторию и продать больше записей и т. д. Ты был вроде как сосредоточен на том, что ты делал, и на самом деле особо сильно не обращал внимания на другие группы. Я знал, что происходит и о ком говорят люди, но я не ходил к ним и не тусовался с ними. Я переживал за своё собственное дерьмо».
На вопрос о том, считает ли он возможным появление подобной влиятельной сцены в будущем, он ответил:
«Я не знаю. Не думаю. Сейчас уже не так уж много сцен. Это действительно помогло. Мода была серьёзной, а музыка... От неё исходил пульс. Не знаю, увидим ли подобное снова. Надеюсь, что что-нибудь придёт и придаст этому какой-нибудь фокус. Но трудно сказать. Просто теперь всё прёт изо всех щелей».
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