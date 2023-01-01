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PHIL LEWIS о смерти Стива Райли



Вокалист L.A. GUNS Phil Lewis в интервью "Wired In The Empire" затронул специфику его отношений со Стивом Райли:



«У нас с Райли были разные события в жизни. У нас были хорошие времена, и я всегда буду вспоминать его с любовью. Но нет, он не участвовал в группе с самого начала. Он пришел к нам со временем. Nickey [ Alexander], наш барабанщик в то время, [был] странным парнем. Он был мистером Мелроуз [отсылка к Мелроуз-авеню - длинной улице в Лос-Анджелесе, являющейся сосредоточением различных развлекательных заведений]. Ники знал каждую красотку, знал, где будет проходить вечеринка в тот вечер. Он знал, где достать шмотки. Он знал всё. Мистер Мелроуз или мэр Мелроуз. И когда наступила реальность, в духе "Ну, ребята, у нас есть альбом. Он продается, и нам придется отправиться в турне". Он такой, типа, "Поехать в тур? Надолго?" — "На неопределенный срок". Ему это не понравилось. Он не хотел бросать свою территорию. Он по-прежнему хотел играть на барабанах, по-прежнему хотел заниматься музыкой, но садиться в гастрольный автобус и не знать, когда он вернется домой, ему не нравилось. Так что нам пришлось искать нового барабанщика. И Tracii [Guns, гитарист L.A. GUNS] был немного знаком со Стивом. И так получилось, что Стив оказался в репетиционном комплексе в то же время, что и мы. И вот что получилось: "Хочешь прийти и поиграть?". И я должен сказать, что разница между барабанной игрой Стива Райли и Nickey была огромной. Я к тому, что Стив Райли в те времена был настоящим зверюгой. Его игра — словно грузовой поезд. Его синхронизация была идеальной. Он был силен как бык. И мне это нравилось. Правда, нравилось. Мне нравилось направление, в котором он двигался. И, да, наверное, это было хорошо, потому что в итоге мы записали вместе бесчисленное количество пластинок».



Говоря конкретно об уходе Райли из жизни, Lewis сказал:



«Это очень странно. Из всей группы он ушел первым. А у нас было... Мы печально известны тем, сколько участников у нас было в группе. По-моему, по последним подсчетам, их было около 53. Но, да, он первый, кто пал со своего места, и, да, это было ужасно. Я не хотел в это верить.



У нас были юридические проблемы, и это, вероятно, не способствовало его доброму здравию, однако к этому мы не стремились. Нужно было просто что-то делать. У нас был третий альбом после воссоединения, а он хотел собраться с парой старых ребят и тоже назвать группу L.A. GUNS, а мы просто не могли этого допустить. Мы так сильно продвинулись вперед, и это выбило бы нас из колеи. Так что вышла некрасивая ситуация. Это было очень затратно. Это было ужасно.



Но вот что я вам скажу. Я скажу вам кое-что. Я считаю, что если бы мы это обговорили... Думаю, если бы я провел в одной комнате со Стивом больше пяти или десяти минут, мы бы уже хлопали друг друга по спине, давали бы друг другу пять и смеялись. Так что никаких неприязненных чувств не было. Это был просто бизнес».







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