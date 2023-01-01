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*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 28
*XXV — бабка ягодка опять! 27
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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L.A. Guns

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Гитарист L.A. GUNS: «Phil чуть не ушёл в конце года»



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Tracii Guns в недавней беседе рассказал, что Phil Lewis практически ушёл из L.A. GUNS в конце прошлого года из-за ухода менеджера:

«Когда мы с ним были моложе, мы подшучивали друг над другом в Интернете, что было очень некрасиво. Я даже не хочу возвращаться к этому в отношении друг друга [смеётся]. Это связано с тем, что сейчас, когда я прохожу серьёзную терапию, я понимаю, что у каждого из нас накопилось много душевных терзаний. У нас всегда были прекрасные отношения, но кто-то другой всегда мутил воду и вбивал клин между мной и Phil'ом. Мы снова начали этот разговор, потому что наш менеджер уволился в конце года. И в тот момент почти ушёл и он сам. Я позвонил и спросил: "В чём проблема?" Он ответил: "Менеджер был буфером между тобой и мной". Я отвечаю: "Разве ты не заметил, что каждый раз, когда мы оказываемся в таком положении, всё происходит из-за кого-то другого? Кто-то другой находится рядом и поступает эгоистично из-за чего-то, за что, по их мнению, не получает вознаграждения, поэтому они обвиняют тебя или меня". Он очень быстро изменил мнение и сказал: "Да. Ты прав". Сила L.A. GUNS заключается в Phil'e и во мне».




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