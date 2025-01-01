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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 174
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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L.A. Guns

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RILEY'S L.A. GUNS всё



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RILEY'S L.A. GUNS объявили о распаде. Kelly Nickels написал следующее:

«Как дела? Я просто хотел официально сообщить, что RILEY'S L.A. GUNS прекращают свою деятельность. По очевидным и не очень причинам пришло время двигаться дальше.

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто помогал нам на этом пути. Всех, кто не остался равнодушным и дал нам шанс, за вашу поддержку и положительные эмоции.

Это был потрясающий опыт совместной игры, и мы отлично проводили время каждый раз, когда собирались вместе. Встречи со старыми друзьями и обретение новых - все, что нужно для вдохновения, чтобы продолжать, но не тогда, когда сердце больше не лежит к этому, особенно без Стива у руля. Лично мне не нравится эта старая рокерская фигня, которая сейчас происходит... Не нравится видеть некоторых из моих героев толстыми, лысыми, не способными петь или играть так, как они играли, или теперь похожими на какого-то хренового Санта-Клауса, не-а... не нравится...!!! Но это не значит, что вы не увидите меня в каком-нибудь старом клубе «Honky tonk», где я буду играть, но пока... нам придется подождать и посмотреть, что нас ждет в будущем.

Еще раз всем спасибо!»






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