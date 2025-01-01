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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 184
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 161
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L.A. Guns

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3 фев 2023 : 		 Новая песня L.A. GUNS

24 янв 2023 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новая песня L.A. GUNS
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|||| 6 фев 2025

Новое видео L.A. GUNS



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"Taste It", новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leopard Skin", выходящего четвертого апреля на Cleopatra Records:

01. Taste It
02. Lucky Motherfucker
03. The Grinder
04. Hit And Run
05. Don't Gimme Away
06. I'm Your Candy Man
07. Runaway Train
08. Following the Money
09. The Masquerade
10. If You Wanna




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