Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 29
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 20
[= ||| все новости группы



*

L.A. Guns

*



9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

27 дек 2018 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

25 дек 2018 : 		 L.A. GUNS завершили запись альбома

30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS

27 июл 2018 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте

27 мар 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

17 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

8 мар 2018 : 		 Из L.A. GUNS ушел гитарист

15 фев 2018 : 		 Лидер L.A. GUNS: «Я бы многое дал за концерт LED ZEPPELIN даже с голограммой Бонэма»

5 фев 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

30 янв 2018 : 		 Трейлер концертного релиза L.A. GUNS

21 янв 2018 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS выйдет весной

13 дек 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику

18 окт 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

4 окт 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

8 сен 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока



*
zoom
*
* *
Вокалист L.A. GUNS Phil Lewis внёс свои пять центов в дебаты о том, мёртв ли рок или жив:

«Эта фраза о том, что "рок мёртв", сказанная Gene'ом Simmons'ом, постоянно циркулирует в прессе, а он думал, что весь такой из себя правдоруб и дока, но... Если бы он сделал альбом, такой же хороший, как "The Missing Peace" или "The Devil You Know", он бы просто не нёс такой херни. И я из оптимистов. Я очень рад, что GRETA VAN FLEET взяли Грэмми, мне нравятся эти парни. Не только их музыка — просто тот факт того, что это появилось в этом поколении. Это вдохновляет 12-13-летних взять в руки гитару. И я ждал чего-то подобного очень долго.

Нет ничего круче, чем быть в группе. Нет ничего круче, чем иметь возможность взять в руки гитару и играть для людей. И чики ценят это. И чем раньше парни возраста +/-20 это осознают... Они не хотят сидеть и смотреть, как ты играешь в сраные компьютерные игры. Они хотят, чтобы ты играл им песни. Разучи сраную песню — даже если это будет всего одна песня, разучи её. И ты удивишься, как сможешь прокачать свою житуху!»

Относительно будущего сцены Lewis сказал:

«Думаю, будет очень крутая, безумная сцена, какой раньше не было. Всё циклично — пройдёт лет пять, может, десять — я не знаю. Но точно всё не закончилось, я гарантирую это. Совершенно точно ничего не закончилось!»



L.A. GUNS Singer PHIL LEWIS Slams GENE SIMMONS Over




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 92

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом