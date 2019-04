сегодня



Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока



Вокалист L.A. GUNS Phil Lewis внёс свои пять центов в дебаты о том, мёртв ли рок или жив:



«Эта фраза о том, что "рок мёртв", сказанная Gene'ом Simmons'ом, постоянно циркулирует в прессе, а он думал, что весь такой из себя правдоруб и дока, но... Если бы он сделал альбом, такой же хороший, как "The Missing Peace" или "The Devil You Know", он бы просто не нёс такой херни. И я из оптимистов. Я очень рад, что GRETA VAN FLEET взяли Грэмми, мне нравятся эти парни. Не только их музыка — просто тот факт того, что это появилось в этом поколении. Это вдохновляет 12-13-летних взять в руки гитару. И я ждал чего-то подобного очень долго.



Нет ничего круче, чем быть в группе. Нет ничего круче, чем иметь возможность взять в руки гитару и играть для людей. И чики ценят это. И чем раньше парни возраста +/-20 это осознают... Они не хотят сидеть и смотреть, как ты играешь в сраные компьютерные игры. Они хотят, чтобы ты играл им песни. Разучи сраную песню — даже если это будет всего одна песня, разучи её. И ты удивишься, как сможешь прокачать свою житуху!»



Относительно будущего сцены Lewis сказал:



«Думаю, будет очень крутая, безумная сцена, какой раньше не было. Всё циклично — пройдёт лет пять, может, десять — я не знаю. Но точно всё не закончилось, я гарантирую это. Совершенно точно ничего не закончилось!»















