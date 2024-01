15 янв 2024



Новый альбом L.A. GUNS выйдет зимой



RILEY'S L.A. GUNS выпустят новый альбом, получивший название "The Dark Horse", 22 января на Golden Robot Records. В этот день Стиву Райли могло бы исполниться 68 лет:



01. Overdrive

02. Rewind

03. The Dark Horse

04. Somebody Save Me

05. Sweet Summer Girl (Florida)

06. The Truth

07. Changing Lights

08. It's The World

09. Downday Drag

10. While I'm Away











