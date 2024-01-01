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*David встретил Sarah 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
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L.A. Guns

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15 янв 2024 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет зимой

20 дек 2023 : 		 PHIL LEWIS о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 Умер барабанщик L.A. GUNS

2 окт 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A. GUNS

13 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Подкладки? Какие такие подкладки?!»

10 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Phil чуть не ушёл в конце года»

24 мар 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

7 мар 2023 : 		 PHIL LEWIS — о разборках в отношении имени L.A. GUNS

24 фев 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

21 фев 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A GUNS

5 фев 2023 : 		 RILEY'S L.A GUNS выпускают новый сингл

3 фев 2023 : 		 Новая песня L.A. GUNS

24 янв 2023 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новая песня L.A. GUNS

4 окт 2022 : 		 Трек-лист нового альбома L.A. GUNS

27 июн 2022 : 		 TRACII GUNS отыграл все шоу L.A. GUNS в ванной

1 июн 2022 : 		 PHIL LEWIS о переменах в L.A. GUNS

30 май 2022 : 		 L.A. GUNS нашли барабанщика

29 ноя 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS — о том, как тусил с пьяным James'ом

24 ноя 2021 : 		 STEVE RILEY — о взаимоотношениях в L.A. GUNS

23 ноя 2021 : 		 Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS

15 ноя 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

14 ноя 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива

26 окт 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»

25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика
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|||| 15 янв 2024

Новый альбом L.A. GUNS выйдет зимой



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RILEY'S L.A. GUNS выпустят новый альбом, получивший название "The Dark Horse", 22 января на Golden Robot Records. В этот день Стиву Райли могло бы исполниться 68 лет:

01. Overdrive
02. Rewind
03. The Dark Horse
04. Somebody Save Me
05. Sweet Summer Girl (Florida)
06. The Truth
07. Changing Lights
08. It's The World
09. Downday Drag
10. While I'm Away






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