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*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
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L.A. Guns

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24 окт 2022 : 		 Новая песня L.A. GUNS

4 окт 2022 : 		 Трек-лист нового альбома L.A. GUNS

27 июн 2022 : 		 TRACII GUNS отыграл все шоу L.A. GUNS в ванной

1 июн 2022 : 		 PHIL LEWIS о переменах в L.A. GUNS

30 май 2022 : 		 L.A. GUNS нашли барабанщика

29 ноя 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS — о том, как тусил с пьяным James'ом

24 ноя 2021 : 		 STEVE RILEY — о взаимоотношениях в L.A. GUNS

23 ноя 2021 : 		 Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS

15 ноя 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

14 ноя 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива

26 окт 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»

25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика

22 окт 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 сен 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 авг 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

11 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

5 июн 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»

15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза
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Новая песня L.A. GUNS



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"Overdrive", новая песня группы L.A. GUNS, доступна для прослушивания ниже.




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