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*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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L.A. Guns

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Новое видео L.A. GUNS



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Diamonds, новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Diamonds", выходящего 14 апреля:

01. You Betray
02. Wrong About You
03. Diamonds
04. Babylon
05. Shame
06. Shattered Glass
07. Gonna Lose
08. Got It Wrong
09. Lowlife
10. Crying
11. Like A Drug




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