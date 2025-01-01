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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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L.A. Guns

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Новое видео L.A. GUNS



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"Lucky Motherfucker", новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leopard Skin", выходящего четвертого апреля на Cleopatra Records:

01. Taste It
02. Lucky Motherfucker
03. The Grinder
04. Hit And Run
05. Don't Gimme Away
06. I'm Your Candy Man
07. Runaway Train
08. Following the Money
09. The Masquerade
10. If You Wanna




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