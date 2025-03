сегодня



Новое видео L.A. GUNS



"Lucky Motherfucker", новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leopard Skin", выходящего четвертого апреля на Cleopatra Records:



01. Taste It

02. Lucky Motherfucker

03. The Grinder

04. Hit And Run

05. Don't Gimme Away

06. I'm Your Candy Man

07. Runaway Train

08. Following the Money

09. The Masquerade

10. If You Wanna







