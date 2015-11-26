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Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS



Phil Lewis в рамках интервью с MisplacedStraws.com коснулся темы недавних судебных разбирательств относительно имени группы:



«К сожалению, это потребовало от нас обращения в суд, траты больших денег на адвокатов. И это фактически потребовало от него (намекает на Steve'а) потратить много денег на адвокатов, когда он мог бы просто быть джентльменом в этом вопросе с самого начала и разместить своё имя, чтобы всё было понятно. Но он был непреклонен в интервью, говоря: "Нет, мы не будем менять имя. Зачем нам это? Мы имеем на него столько же прав, сколько и они". И это был полный п...ц. И поэтому нам пришлось потратить кучу денег, чтобы решить этот вопрос. Теперь всё решено, мне насрать. Он может продолжать играть. Меня это не беспокоит, пока у него есть приставка "Riley" и нет никакой путаницы. Потому что они пользовались этой ситуацией, и она была создана, чтобы вызвать путаницу. Это было сделано по ужасным, отвратительным причинам, а когда вы делаете что-то по неправильным причинам, это редко срабатывает.



После воссоединения [между мной и Tracii] мы были на таком подъёме, что нам пришлось остановиться и разобраться с этим. Но пандемия на самом деле пошла нам на пользу, потому что она помешала нам обоим играть. Всё разрешилось, и теперь мы просто двигаемся дальше».







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