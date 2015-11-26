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L.A. Guns

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23 ноя 2021 : 		 Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS

15 ноя 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

14 ноя 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива

26 окт 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»

25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика

22 окт 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 сен 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 авг 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

11 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

5 июн 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»

15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS
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Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS



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Phil Lewis в рамках интервью с MisplacedStraws.com коснулся темы недавних судебных разбирательств относительно имени группы:

«К сожалению, это потребовало от нас обращения в суд, траты больших денег на адвокатов. И это фактически потребовало от него (намекает на Steve'а) потратить много денег на адвокатов, когда он мог бы просто быть джентльменом в этом вопросе с самого начала и разместить своё имя, чтобы всё было понятно. Но он был непреклонен в интервью, говоря: "Нет, мы не будем менять имя. Зачем нам это? Мы имеем на него столько же прав, сколько и они". И это был полный п...ц. И поэтому нам пришлось потратить кучу денег, чтобы решить этот вопрос. Теперь всё решено, мне насрать. Он может продолжать играть. Меня это не беспокоит, пока у него есть приставка "Riley" и нет никакой путаницы. Потому что они пользовались этой ситуацией, и она была создана, чтобы вызвать путаницу. Это было сделано по ужасным, отвратительным причинам, а когда вы делаете что-то по неправильным причинам, это редко срабатывает.

После воссоединения [между мной и Tracii] мы были на таком подъёме, что нам пришлось остановиться и разобраться с этим. Но пандемия на самом деле пошла нам на пользу, потому что она помешала нам обоим играть. Всё разрешилось, и теперь мы просто двигаемся дальше».

PHIL LEWIS On Having To Sue STEVE RILEY Over L.A. GUNS Name:





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