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L.A. Guns

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Лидер L.A. GUNS: «Мы просто кучка старых хиппи, которые пытаются воплотить свои мечты о хиппи»



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TRACII GUNS в недавнем интервью объяснил, почему группа продолжает так часто выпускать новую музыку:

«Я думаю, на самом деле, для меня и для L.A. GUNS музыка — это часть того, что касается творчества, даже в живую. Мы делаем все, что хотим, когда играем эти песни. Некоторые группы, я полагаю, придерживаются определенного типа хитовых песен. Они выходят на сцену, играют основные песни и все. Но, чувак, для меня это слишком скучно. Быть музыкантом это не то.

Мы проводим такие обсуждения перед тем, как отправиться в тур, потому что обычно мы выступаем вторым номером в большом туре и играем от 45 минут до — обычный хэдлайн-сет длится около 90 минут. Поэтому мы проводим своего рода совещания на тему: «Что мы будем делать на этих концертах, а потом на более длинных? А что мы не делали уже давно? Что нового мы собираемся добавить?». Так что это весело. Это заставляет наши мозги работать, быть креативными и музыкальными настолько, насколько мы можем.

Я уже говорил, что мы проводим прощальный тур с 1988 года, смекаете? Так что речь идет о том, чтобы просто выходить на сцену, быть музыкальными и выкладываться по полной».

На вопрос, получает ли он удовольствие от творческого процесса, как в 1980-х, он ответил:

«Ну, да. У меня всегда был такой менталитет: «Двигаться вперед, двигаться вперед, двигаться вперед». Я нахожу, что это становится проще, и, очевидно, у нас больше возможности контролировать процесс, потому что теперь я продюсирую записи и занимаюсь звукорежиссурой, и у меня есть еще несколько человек, с которыми я работаю. И рабочий процесс стал проще и лучше, так что теперь легче перейти от идеи к записи и сделать все это быстрее. Так что хобби становится все более и более приятным, и по мере того, как я становлюсь все более образованным, а мы становимся все более образованными, этому никогда не будет конца. Так что для нас это всегда что-то вроде хобби и ремесла. Мы просто кучка старых хиппи, которые пытаются воплотить свои мечты о хиппи. Для L.A. GUNS это все время как летний лагерь».




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