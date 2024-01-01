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L.A. GUNS на CLEOPATRA RECORDS



L.A. GUNS сообщили о заключении контракта с лейблом CLEOPATRA RECORDS.



Tracii Guns: «Мы с Brian'ом работаем с 80-х годов, когда он начал заниматься изготовлением футболок. С тех пор мы вместе сделали множество записей, включая L.A. GUNS! Возвращение в творческую среду Brian и Cleopatra действительно похоже на возвращение домой спустя 40 лет, и наше волнение по поводу будущего снова превышает все ожидания! ВПЕРЕД!!!»







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