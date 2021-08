сегодня



Новая песня L.A. GUNS



"Knock Me Down", новая песня группы L.A. GUNS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Checkered Past", выход которого запланирован на 12 ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Cannonball



02. Bad Luck Charm



03. Living Right Now



04. Get Along



05. If It's Over Now



06. Better Than You



07. Knock Me Down



08. Dog



09. Let You Down



10. That Ain't Why



11. Physical Itch













