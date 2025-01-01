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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
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L.A. Guns

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TRACII GUNS о Джени Лейне



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TRACII GUNS в недавнем интервью вспомнил о бывшем вокалисте WARRANT:

«Ну, Яни, я почти хочу сказать, что он был сверхталантлив в области написания песен, то есть он не только понимал ритм, ударные и основы того, как должна звучать поп-песня, но он также понимал металл. Он понимал вокальные мелодии и понимал маркетинг. Песня «Cherry Pie» была грандиозной. Это были все нужные ингредиенты в нужное время. Типа: «Посмотрите, какой торт я испек». И с точки зрения Яни, он пытался добиться большого успеха, и это было его целью. А когда вы дошли до [третьего альбома WARRANT 1992 года] «Dog Eat Dog», климат уже изменился, и он был очень металлическим парнем. Люди не понимают, что если ты играешь в хайр-метал-группе 80-х, то слово «металл» уже есть. Это значит, что у тебя есть металлическое влияние. Это значит, что вы слушали [BLACK] SABBATH и [JUDAS] PRIEST, [IRON] MAIDEN и SCORPIONS. Так что мы все стали лучше писать тяжелую музыку, потому что это наши самые серьезные источники влияния.

Это была группа Яни. Это было его детище. Это была его фишка. И он был неудержим. Но он тяжело переживал это [когда в начале 1990-х годов гранж вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, а продажи альбомов и туров резко упали]. Мы гастролировали с ними в золотой век, когда NIRVANA уничтожила нас. Мы гастролировали и выступали перед 2500 зрителями за вечер. Это было ужасно. И я много времени проводил с Яни. Это я сделал ему этот гребаный ирокез. Но он был очень добрым парнем. Если бы это случилось на сто лет раньше, он был бы настоящим поэтом. Он и в самом деле был таким человеком, он просто хотел, чтобы его приняли, он хотел признания. И в его жизни было несколько травм, которые привели его к тому, к чему он пришёл. Однако он определенно добился своего. Любите ли вы WARRANT или ненавидите их, вы знаете, кто они такие».




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