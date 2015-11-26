Новая песня L.A. GUNS

29 марта L.A. GUNS выпустят новый альбом, получивший название "The Devil You Know", и сингл "Rage", вошедший в этот альбом, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
01. Rage
02. Stay Away
03. Loaded Bomb
04. The Devil You Know
05. Needle To The Bone
06. Going High
07. Gone Honey
08. Don't Need To Win
09. Down That Hole
10. Another Season In Hell
11. Boom (bonus track; CD and digital only)
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