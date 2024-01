сегодня



Видео полного выступления L.A. GUNS, которое состоялось в Whisky A Go Go, West Hollywood, CA, доступно для просмотра ниже:



"Cannonball"

"Electric Gypsy"

"Over the Edge"

"Sex Action"

"You Betray"

"One More Reason"

"Diamonds"

"Speed"

"Like a Drug"

"I Wanna Be Your Man"

"Kiss My Love Goodbye"

"Never Enough"

"Crystal Eyes / The Ballad of Jayne"

"Hellraisers Ball"

"Rip and Tear"







