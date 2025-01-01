L.A. GUNS: «Глэм был вечеринкой, а гранж — похмельем»
TRACII GUNS в недавнем интервью ответил на вопрос, поменялось ли бы что-то для группы, не появись в начале 90-х гранж:
«Я не думаю, что для нас все было бы как-то иначе. Может быть, поэтому у меня нет подобного ощущения.
Я думаю, что люди, которые злятся, занимаются музыкой не по той причине. Вы должны писать, записывать и выступать, потому что вам нравится то, что вы делаете. Аудитория не важна. Аудитория — это бонус. Вам повезло, если у вас есть аудитория. Вы знаете, сколько существует великих музыкантов и групп? Так что все эти плаксивые сучки - это, типа, «О, пардон».
Если посмотреть на это с практической точки зрения, то 80-е просто превратились в дикую вечеринку, таково было восприятие. А потом гранж-движение, или как вы его еще назовете, было просто похмельем. «Ладно, мы уже устали. У меня есть счета и отношения». И люди относятся к этому — люди испытывают хорошие и плохие эмоции. И на самом деле музыка — это эмоциональный фон. Когда нам от 15 до 22, мы расстаемся с девушкой или что-то еще, и нам грустно, какая бы музыка ни играла, когда нам 35, и мы слышим эту музыку, мы как будто [снова возвращаемся в то время].
Так что да, NIRVANA и SOUNDGARDEN, ALICE IN CHAINS и PEARL JAM и все эти группы — это было музыкальное самовыражение. Как можно «бухтеть» по поводу чего-то, что... И более того, эти группы изначально были не для того, чтобы стать рок-звездами. Так что они занимались этим по всем правилам, и бум — все получилось. То же самое с PANTERA — они изменили ландшафт таким образом, что для меня это оказалось очень свежо. Особенно когда я впервые встретил этих ребят, в самом начале, они были такими супер-веселыми чуваками в духе VAN HALEN. Они были очень открыты и прозрачны, и они не были сопливыми. У них не было мачизма. Даже Phil был такой — веселый и забавный. И я всегда ценил парней, которые просто делают то, что им нравится, потому что это реально видно. Видно, что им нравится то, что они делают».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет