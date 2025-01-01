Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 174
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
*Видео полного выступления MEGADETH 1990 года 18
*SLAYER сыграют в 51-м летом 17
*Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на бараба... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 174
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
[= ||| все новости группы



*

L.A. Guns

*



3 мар 2025 : 		 L.A. GUNS: «Глэм был вечеринкой, а гранж — похмельем»

3 мар 2025 : 		 RILEY'S L.A. GUNS всё

25 фев 2025 : 		 Гитарист L.A. GUNS об Axl'e: «Он очень надежный человек»

6 фев 2025 : 		 Новое видео L.A. GUNS

19 янв 2025 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

24 дек 2024 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Лидер L.A. GUNS: «Смерть фальшивому глэм-року»

3 авг 2024 : 		 Акустика от RILEY'S L.A. GUNS

5 июл 2024 : 		 L.A. GUNS закончили запись

29 июн 2024 : 		 Лидер L.A. GUNS о подкладках

31 май 2024 : 		 L.A. GUNS на CLEOPATRA RECORDS

8 май 2024 : 		 Альбом RILEY'S L.A. GUNS выйдет летом

24 янв 2024 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления L.A. GUNS

15 янв 2024 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет зимой

20 дек 2023 : 		 PHIL LEWIS о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 Умер барабанщик L.A. GUNS

2 окт 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A. GUNS

13 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Подкладки? Какие такие подкладки?!»

10 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Phil чуть не ушёл в конце года»

24 мар 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

7 мар 2023 : 		 PHIL LEWIS — о разборках в отношении имени L.A. GUNS

24 фев 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

21 фев 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A GUNS

5 фев 2023 : 		 RILEY'S L.A GUNS выпускают новый сингл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

L.A. GUNS: «Глэм был вечеринкой, а гранж — похмельем»



zoom
TRACII GUNS в недавнем интервью ответил на вопрос, поменялось ли бы что-то для группы, не появись в начале 90-х гранж:

«Я не думаю, что для нас все было бы как-то иначе. Может быть, поэтому у меня нет подобного ощущения.

Я думаю, что люди, которые злятся, занимаются музыкой не по той причине. Вы должны писать, записывать и выступать, потому что вам нравится то, что вы делаете. Аудитория не важна. Аудитория — это бонус. Вам повезло, если у вас есть аудитория. Вы знаете, сколько существует великих музыкантов и групп? Так что все эти плаксивые сучки - это, типа, «О, пардон».

Если посмотреть на это с практической точки зрения, то 80-е просто превратились в дикую вечеринку, таково было восприятие. А потом гранж-движение, или как вы его еще назовете, было просто похмельем. «Ладно, мы уже устали. У меня есть счета и отношения». И люди относятся к этому — люди испытывают хорошие и плохие эмоции. И на самом деле музыка — это эмоциональный фон. Когда нам от 15 до 22, мы расстаемся с девушкой или что-то еще, и нам грустно, какая бы музыка ни играла, когда нам 35, и мы слышим эту музыку, мы как будто [снова возвращаемся в то время].

Так что да, NIRVANA и SOUNDGARDEN, ALICE IN CHAINS и PEARL JAM и все эти группы — это было музыкальное самовыражение. Как можно «бухтеть» по поводу чего-то, что... И более того, эти группы изначально были не для того, чтобы стать рок-звездами. Так что они занимались этим по всем правилам, и бум — все получилось. То же самое с PANTERA — они изменили ландшафт таким образом, что для меня это оказалось очень свежо. Особенно когда я впервые встретил этих ребят, в самом начале, они были такими супер-веселыми чуваками в духе VAN HALEN. Они были очень открыты и прозрачны, и они не были сопливыми. У них не было мачизма. Даже Phil был такой — веселый и забавный. И я всегда ценил парней, которые просто делают то, что им нравится, потому что это реально видно. Видно, что им нравится то, что они делают».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 38

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом