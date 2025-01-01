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L.A. GUNS: «Глэм был вечеринкой, а гранж — похмельем»



TRACII GUNS в недавнем интервью ответил на вопрос, поменялось ли бы что-то для группы, не появись в начале 90-х гранж:



«Я не думаю, что для нас все было бы как-то иначе. Может быть, поэтому у меня нет подобного ощущения.



Я думаю, что люди, которые злятся, занимаются музыкой не по той причине. Вы должны писать, записывать и выступать, потому что вам нравится то, что вы делаете. Аудитория не важна. Аудитория — это бонус. Вам повезло, если у вас есть аудитория. Вы знаете, сколько существует великих музыкантов и групп? Так что все эти плаксивые сучки - это, типа, «О, пардон».



Если посмотреть на это с практической точки зрения, то 80-е просто превратились в дикую вечеринку, таково было восприятие. А потом гранж-движение, или как вы его еще назовете, было просто похмельем. «Ладно, мы уже устали. У меня есть счета и отношения». И люди относятся к этому — люди испытывают хорошие и плохие эмоции. И на самом деле музыка — это эмоциональный фон. Когда нам от 15 до 22, мы расстаемся с девушкой или что-то еще, и нам грустно, какая бы музыка ни играла, когда нам 35, и мы слышим эту музыку, мы как будто [снова возвращаемся в то время].



Так что да, NIRVANA и SOUNDGARDEN, ALICE IN CHAINS и PEARL JAM и все эти группы — это было музыкальное самовыражение. Как можно «бухтеть» по поводу чего-то, что... И более того, эти группы изначально были не для того, чтобы стать рок-звездами. Так что они занимались этим по всем правилам, и бум — все получилось. То же самое с PANTERA — они изменили ландшафт таким образом, что для меня это оказалось очень свежо. Особенно когда я впервые встретил этих ребят, в самом начале, они были такими супер-веселыми чуваками в духе VAN HALEN. Они были очень открыты и прозрачны, и они не были сопливыми. У них не было мачизма. Даже Phil был такой — веселый и забавный. И я всегда ценил парней, которые просто делают то, что им нравится, потому что это реально видно. Видно, что им нравится то, что они делают».







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