3 фев 2023



Новая песня L.A. GUNS



Группа L.A. GUNS, в состав которой входят Phil Lewis и Tracii Guns, выпустит новый студийный альбом, получивший название "Black Diamonds", 14 апреля.



Трек-лист:



01. You Betray

02. Wrong About You

03. Diamonds

04. Babylon

05. Shame

06. Shattered Glass

07. Gonna Lose

08. Got It Wrong

09. Lowlife

10. Crying

11. Like A Drug



Первый сингл с этого альбома, You Betray, доступен ниже.











