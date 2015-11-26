STEVE RILEY — о взаимоотношениях в L.A. GUNS

STEVE RILEY в рамках недавнего интервью обсудил тему взаимоотношений в составе L.A. GUNS:
«Настоящая попытка Tracii остановить меня была предпринята, когда Phil просто проболтался мне, что он собирается вернуться к Tracii. И это само по себе удивительно, потому что... Я говорил об этом раньше, и мы с [бывшим басистом L.A. GUNS] Kelly Nickels'ом задавались вопросом, как эти два парня могут быть сейчас вместе, поскольку они терпеть друг друга не могут. Мне всё равно, что кто-то говорит; я-то знаю всё изнутри. Я был единственным постоянным участником L.A. GUNS на протяжении всех перемен в составе. Я знаю, как они говорили друг о друге. Я знаю, как они ладили, когда были вместе, и как они друг друга недолюбливали. Поэтому, когда Phil пришёл ко мне и сказал: "Я собираюсь выступить на нескольких концертах с Tracii", я такой: "Ого! Правда?" Мы были в туре, у нас была куча концертов, и эта ситуация появилось из ниоткуда. И я сказал ему: "Вау. Ну если ты этого хочешь..." Он отвечает: "Да, это будет всего несколько концертов, потому что он сошёл с ума, Steve. Я не знаю, как долго это продлится". А я тогда подумал: зачем вообще это делать? Но в любом случае в итоге он их отыграл. Потом он вернулся и сказал: "Я ухожу насовсем". Эта ситуация возникла в середине 2016 года — в середине того летнего тура. Так что мне пришлось полгода работать, зная, что он "хромая утка"; что он собирался уйти».
По его словам, он с самого начала знал, что Phil «сделал плохой выбор»:
«Называть это воссоединением L.A. GUNS с ними двумя... Во-первых, это не воссоединение. А во-вторых, работать так, зная их прошлые отношения, зная, как они рвали друг друга в интервью и в прессе и просто говорили друг о друге самые худшие вещи, какие только можно представить — я просто не мог этого понять; это не укладывалось у меня в голове. Зачем тебе это делать, ведь ты можешь в этом возрасте, на этом этапе своей карьеры... Разве ты не хочешь чувствовать себя комфортно и делать это в окружении людей, которых ты действительно любишь? Так что я не понимал причин такого поступка. Полагаю, что они погнались за длинным рублём, но...
Дело в том, что нужно создать машину. Я знаю, что та машина, которая у них есть сейчас, скажем так, не очень. Я знаю, что на них работают люди, которые, вероятно, не знают, как ими руководить, как извлечь максимум из того, что у них есть. Так что дело застопорится, да оно уже застопорилось».
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