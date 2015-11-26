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L.A. Guns

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24 ноя 2021 : 		 STEVE RILEY — о взаимоотношениях в L.A. GUNS

23 ноя 2021 : 		 Phil Lewis — о спорах относительно имени L.A. GUNS

15 ноя 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

14 ноя 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива

26 окт 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»

25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика

22 окт 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 сен 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 авг 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

11 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

5 июн 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»

15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать
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STEVE RILEY — о взаимоотношениях в L.A. GUNS



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STEVE RILEY в рамках недавнего интервью обсудил тему взаимоотношений в составе L.A. GUNS:

«Настоящая попытка Tracii остановить меня была предпринята, когда Phil просто проболтался мне, что он собирается вернуться к Tracii. И это само по себе удивительно, потому что... Я говорил об этом раньше, и мы с [бывшим басистом L.A. GUNS] Kelly Nickels'ом задавались вопросом, как эти два парня могут быть сейчас вместе, поскольку они терпеть друг друга не могут. Мне всё равно, что кто-то говорит; я-то знаю всё изнутри. Я был единственным постоянным участником L.A. GUNS на протяжении всех перемен в составе. Я знаю, как они говорили друг о друге. Я знаю, как они ладили, когда были вместе, и как они друг друга недолюбливали. Поэтому, когда Phil пришёл ко мне и сказал: "Я собираюсь выступить на нескольких концертах с Tracii", я такой: "Ого! Правда?" Мы были в туре, у нас была куча концертов, и эта ситуация появилось из ниоткуда. И я сказал ему: "Вау. Ну если ты этого хочешь..." Он отвечает: "Да, это будет всего несколько концертов, потому что он сошёл с ума, Steve. Я не знаю, как долго это продлится". А я тогда подумал: зачем вообще это делать? Но в любом случае в итоге он их отыграл. Потом он вернулся и сказал: "Я ухожу насовсем". Эта ситуация возникла в середине 2016 года — в середине того летнего тура. Так что мне пришлось полгода работать, зная, что он "хромая утка"; что он собирался уйти».

По его словам, он с самого начала знал, что Phil «сделал плохой выбор»:

«Называть это воссоединением L.A. GUNS с ними двумя... Во-первых, это не воссоединение. А во-вторых, работать так, зная их прошлые отношения, зная, как они рвали друг друга в интервью и в прессе и просто говорили друг о друге самые худшие вещи, какие только можно представить — я просто не мог этого понять; это не укладывалось у меня в голове. Зачем тебе это делать, ведь ты можешь в этом возрасте, на этом этапе своей карьеры... Разве ты не хочешь чувствовать себя комфортно и делать это в окружении людей, которых ты действительно любишь? Так что я не понимал причин такого поступка. Полагаю, что они погнались за длинным рублём, но...

Дело в том, что нужно создать машину. Я знаю, что та машина, которая у них есть сейчас, скажем так, не очень. Я знаю, что на них работают люди, которые, вероятно, не знают, как ими руководить, как извлечь максимум из того, что у них есть. Так что дело застопорится, да оно уже застопорилось».

STEVE RILEY Claims PHIL LEWIS And TRACII GUNS





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