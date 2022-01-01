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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
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L.A. Guns

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|||| 27 июн 2022

TRACII GUNS отыграл все шоу L.A. GUNS в ванной



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TRACII GUNS отыграл все выступление L.A. GUNS в Техасе находясь за кулисами в ванной комнате. Он так объяснил свой поступок:

«Многие знают, что у меня паническое расстройство. Хотя я контролирую его на 95 процентов, жара является основным триггером, и я просто не могу играть в жару. НО!!! Мы нашли решение для сегодняшнего шоу, я буду играть в удобной ванной комнате прямо за сценой, где есть кондиционер. Я буду вести прямую трансляцию в Instagram во время выступления, если вам очень нужно посмотреть, как я играю. Прошу прощения за мои тараканы».






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