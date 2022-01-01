27 июн 2022



TRACII GUNS отыграл все шоу L.A. GUNS в ванной



TRACII GUNS отыграл все выступление L.A. GUNS в Техасе находясь за кулисами в ванной комнате. Он так объяснил свой поступок:



«Многие знают, что у меня паническое расстройство. Хотя я контролирую его на 95 процентов, жара является основным триггером, и я просто не могу играть в жару. НО!!! Мы нашли решение для сегодняшнего шоу, я буду играть в удобной ванной комнате прямо за сценой, где есть кондиционер. Я буду вести прямую трансляцию в Instagram во время выступления, если вам очень нужно посмотреть, как я играю. Прошу прощения за мои тараканы».











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