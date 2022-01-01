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PHIL LEWIS о переменах в L.A. GUNS



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PHIL LEWIS рассказал о том, почему случились перемены в составе L.A. GUNS:

«Scotty Coogan очень занят различными гастролями этим летом, а Shane Fitzgibon, который собирался участвовать в туре, только что узнал, что его жена беременна, и хочет оставаться рядом с ней, поэтому Tracii [гитарист L.A. GUNS] пригласил Shawn'a Duncan' на ударные, и всё зазвучало отлично с самого начала.

Группы нашего жанра и масштаба должны быть подвижны в составе, конечно, мы не хотим, чтобы кто-то уходил, но реальность такова, что мы не можем позволить себе платить членам группы, когда мы не работаем, поэтому очевидно, что нужно перетасовать колоды.

Мы с T дружны как две старушки, Johnny Martin [бас] потрясающий, и правда в том, что я присоединился к его группе, когда согласился на воссоединение, и, к огромному счастью, у нас всё ещё есть Ace Von Johnson [гитара].

Репетиции прошли отлично, и мы были полностью готовы к летнему туру».




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