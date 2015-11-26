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STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»



STEVE RILEY в недавнем интервью сказал, что его «крайне разочаровывает» с профессиональной и личной точки зрения тот факт, что существует несколько версий L.A. GUNS.



«Я этого не хотел, и я бы хотел, чтобы этого никогда не случилось. Как я уже сказал, вы не поверите, как много усилий я прикладывал для того, чтобы поговорить с музыкантами классического состава насчёт того, чтобы они не покидали коллектив. Я бы сказал им: "Нам всем здесь хорошо. Давайте продолжим". Когда Tracii ушёл в 2002 году, он оставил нас с Phil'ом в подвешенном состоянии, но тогда была ситуация, в которой мы были полны решимости продолжать двигаться вперёд. Конечно, мы в итоге выпустили ещё четыре-пять альбомов, пока всё это не повторилось с уходом Phil'a из группы. Так что это разочаровывающий факт, но на самом деле ничего не поделаешь. Всё так, как оно есть».

























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