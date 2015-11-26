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L.A. Guns

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3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

27 дек 2018 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

25 дек 2018 : 		 L.A. GUNS завершили запись альбома

30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS
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STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»



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STEVE RILEY в недавнем интервью сказал, что его «крайне разочаровывает» с профессиональной и личной точки зрения тот факт, что существует несколько версий L.A. GUNS.

«Я этого не хотел, и я бы хотел, чтобы этого никогда не случилось. Как я уже сказал, вы не поверите, как много усилий я прикладывал для того, чтобы поговорить с музыкантами классического состава насчёт того, чтобы они не покидали коллектив. Я бы сказал им: "Нам всем здесь хорошо. Давайте продолжим". Когда Tracii ушёл в 2002 году, он оставил нас с Phil'ом в подвешенном состоянии, но тогда была ситуация, в которой мы были полны решимости продолжать двигаться вперёд. Конечно, мы в итоге выпустили ещё четыре-пять альбомов, пока всё это не повторилось с уходом Phil'a из группы. Так что это разочаровывающий факт, но на самом деле ничего не поделаешь. Всё так, как оно есть».

STEVE RILEY Says It











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