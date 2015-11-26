STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»
STEVE RILEY в недавнем интервью сказал, что его «крайне разочаровывает» с профессиональной и личной точки зрения тот факт, что существует несколько версий L.A. GUNS.
«Я этого не хотел, и я бы хотел, чтобы этого никогда не случилось. Как я уже сказал, вы не поверите, как много усилий я прикладывал для того, чтобы поговорить с музыкантами классического состава насчёт того, чтобы они не покидали коллектив. Я бы сказал им: "Нам всем здесь хорошо. Давайте продолжим". Когда Tracii ушёл в 2002 году, он оставил нас с Phil'ом в подвешенном состоянии, но тогда была ситуация, в которой мы были полны решимости продолжать двигаться вперёд. Конечно, мы в итоге выпустили ещё четыре-пять альбомов, пока всё это не повторилось с уходом Phil'a из группы. Так что это разочаровывающий факт, но на самом деле ничего не поделаешь. Всё так, как оно есть».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).