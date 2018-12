сегодня



L.A. GUNS исполнили новую песню



L.A. GUNS на выступлении 29 ноября в Warehouse Live (Хьюстон, Техас) исполнили новую песню "The Devil You Know", которая войдёт в предстоящий одноимённый альбом коллектива. Фэн-видео с выступления доступно ниже.







