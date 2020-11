10 ноя 2020



Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS



"All That You Are", новая песня группы STEVE RILEY's L.A. GUNS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Renegades", выход которого запланирован на 13 ноября на Golden Robot Records.











































