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L.A. Guns

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23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока
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Название нового альбома L.A. GUNS



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L.A. GUNS по версии Phil Lewis и Tracii Guns определились с названием нового альбома — "Checkered Past", выпуск которого намечен на ноябрь на Frontiers Music Srl.

L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS To Release New Album, 'Checkered Past', In November





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