STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом
Несмотря на то, что STEVE RILEY's L.A. GUNS ещё не выпустили первого альбома, уже думают над новым:
«Когда мы начали собирать "Renegades " вместе, мы должны были делать это через Интернет, так как живём в разных местах. И мы знали, что бюджет у нас ограничен, так что нам нужно было сделать хорошее препродюсирование через интернет и обмениваться идеями и полными песнями, которые все четверо из нас написали, — мы хотели работать над ними. В итоге мы всё сделали за два месяца. И потом собрали ребят на девять дней и всё записали. Я сводил его в течение пяти дней и провел мастеринг за день. Так в итоге мы уложились, считайте, в две с половиной недели.
У нас в итоге столько материала, потому что мы делали препродюсирование... Мы очень многое сделали сами, и я теперь точно знаю, что мы все четверо отличные авторы песен, и у нас предостаточно музыки.
То, как мы работаем по этому альбому, — совершенно незнакомый нам подход, мы выпускаем один сингл, потом ещё один и ещё. Возможно, в следующем году мы сможем поехать в его поддержку, но... Мы уже обсуждали варианты насчёт ещё одного диска, и о материале вообще не беспокоимся. У нас есть отличная система для работы здесь, в Лос-Анджелесе, с Mates и студиями, которые мы используем. Так что я уверен, что работа над другим альбомом уже во вполне реальных планах, мы просто точно не знаем когда. Мы бы хотели отыграть концерты в поддержку первого диска, но Марк из Golden Robot [звукозаписывающего лейбла группы] уже спросил нас о новом материале, и он у нас есть. Так что мы точно готовы на следующий год».
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