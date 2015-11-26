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L.A. Guns

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11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

27 дек 2018 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

25 дек 2018 : 		 L.A. GUNS завершили запись альбома

30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS

27 июл 2018 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте

27 мар 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста
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STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом



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Несмотря на то, что STEVE RILEY's L.A. GUNS ещё не выпустили первого альбома, уже думают над новым:

«Когда мы начали собирать "Renegades " вместе, мы должны были делать это через Интернет, так как живём в разных местах. И мы знали, что бюджет у нас ограничен, так что нам нужно было сделать хорошее препродюсирование через интернет и обмениваться идеями и полными песнями, которые все четверо из нас написали, — мы хотели работать над ними. В итоге мы всё сделали за два месяца. И потом собрали ребят на девять дней и всё записали. Я сводил его в течение пяти дней и провел мастеринг за день. Так в итоге мы уложились, считайте, в две с половиной недели.

У нас в итоге столько материала, потому что мы делали препродюсирование... Мы очень многое сделали сами, и я теперь точно знаю, что мы все четверо отличные авторы песен, и у нас предостаточно музыки.

То, как мы работаем по этому альбому, — совершенно незнакомый нам подход, мы выпускаем один сингл, потом ещё один и ещё. Возможно, в следующем году мы сможем поехать в его поддержку, но... Мы уже обсуждали варианты насчёт ещё одного диска, и о материале вообще не беспокоимся. У нас есть отличная система для работы здесь, в Лос-Анджелесе, с Mates и студиями, которые мы используем. Так что я уверен, что работа над другим альбомом уже во вполне реальных планах, мы просто точно не знаем когда. Мы бы хотели отыграть концерты в поддержку первого диска, но Марк из Golden Robot [звукозаписывающего лейбла группы] уже спросил нас о новом материале, и он у нас есть. Так что мы точно готовы на следующий год».

STEVE RILEY











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