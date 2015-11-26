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L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену



L.A. GUNS расстались с барабанщиком Shane'ом Fitzgibbon'ом и заменили его Scot'ом Coogan'ом (LITA FORD, ACE FREHLEY, LYNCH MOB, BRIDES OF DESTRUCTION).



















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