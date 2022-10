сегодня



IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве



Z2 COMICS сообщили о выпуске комиксов "In Flames: The Jester's Curse".



«Мы — страстные поклонники комиксов. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в эту традицию, выпуская "The Jester's Curse". Это ваше первое погружение в нашу тёмную фантастическую вселенную, основанную на нашем верном талисмане, — Jesterhead'е! Присоединяйтесь и потеряйтесь в этом мире!» — говорит группа.



«The Jester's Curse" был проектом моей мечты на протяжении почти десяти лет. По прошествии стольких лет я считаю, что мы наконец нашли идеальное творческое сотрудничество, чтобы подарить читателям книгу, которая соответствует музыке и миру IN FLAMES, — объясняет Blake Armstrong. — Эпическое продолжение, которое создали Scott Dewey и Ben Laverock, превосходит всё, что я мог себе представить для этой истории, и я надеюсь, что она заинтересует поклонников так же, как музыка IN FLAMES затронула нас».



«Я наблюдал за развитием этой истории и долгое время был поклонником этого проекта, — говорит редактор Z2 Comics Rantz Hoseley. — Когда появилась возможность для Z2 издать полную книгу, мы без колебаний решили сотрудничать с IN FLAMES, чтобы донести эту удивительно безумную историю до фанатов!»







