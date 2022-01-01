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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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In Flames

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18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

13 июн 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 IN FLAMES исполнили новую песню

8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала

20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы

20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES
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IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве



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Z2 COMICS сообщили о выпуске комиксов "In Flames: The Jester's Curse".

«Мы — страстные поклонники комиксов. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в эту традицию, выпуская "The Jester's Curse". Это ваше первое погружение в нашу тёмную фантастическую вселенную, основанную на нашем верном талисмане, — Jesterhead'е! Присоединяйтесь и потеряйтесь в этом мире!» — говорит группа.

«The Jester's Curse" был проектом моей мечты на протяжении почти десяти лет. По прошествии стольких лет я считаю, что мы наконец нашли идеальное творческое сотрудничество, чтобы подарить читателям книгу, которая соответствует музыке и миру IN FLAMES, — объясняет Blake Armstrong. — Эпическое продолжение, которое создали Scott Dewey и Ben Laverock, превосходит всё, что я мог себе представить для этой истории, и я надеюсь, что она заинтересует поклонников так же, как музыка IN FLAMES затронула нас».

«Я наблюдал за развитием этой истории и долгое время был поклонником этого проекта, — говорит редактор Z2 Comics Rantz Hoseley. — Когда появилась возможность для Z2 издать полную книгу, мы без колебаний решили сотрудничать с IN FLAMES, чтобы донести эту удивительно безумную историю до фанатов!»




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