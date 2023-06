17 июн 2023



Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»



В новом интервью Орану О'Бейрну из Bloodstock TV фронтмена IN FLAMES Anders'a Fridén'a спросили, планирует ли он и его коллеги по группе как-то отметить 30-летие дебютного альбома "Lunar Strain" в 2024 году. Он ответил:



«Я думаю, это больше относится к сфере бизнеса, к тем людям. В группе мы не думаем о таких вещах. Честно говоря, когда я гастролирую, к нам подходят фанаты и говорят: "Сегодня этому альбому исполнилось столько-то лет", "Сегодня "The Jester Race" отпраздновал свой день рождения". А мы такие: "О чёрт. Я об этом не подумал". Так что я вообще об этом не думаю. Но 30 лет — это невероятно.



Если бы вы спросили меня в начале нашей карьеры, будем ли мы заниматься этим 30 лет, я бы сказал: "Ни за что, чувак". [Смеётся]. Так что это уму непостижимо. Я очень благодарен, что мы можем заниматься своим делом. Моя страсть и моё хобби стали моей работой, и это потрясно, если подумать. Я благодарен фанатам, которые позволяют нам ездить по всему миру, приходят на наши концерты и слушают нашу музыку».











