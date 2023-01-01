Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня BLUT AUS NORD 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*На вокалиста RAMMSTEIN завели дело 9
*BIOHAZARD собираются записать альбом 8
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 7
*Новое видео HYPOCRISY 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня BLUT AUS NORD 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
[= ||| все новости группы



*

In Flames

*



17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»

10 фев 2023 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»

27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

7 ноя 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

27 окт 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии

18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?
Показать далее
| - |

|||| 17 июн 2023

Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»



zoom
В новом интервью Орану О'Бейрну из Bloodstock TV фронтмена IN FLAMES Anders'a Fridén'a спросили, планирует ли он и его коллеги по группе как-то отметить 30-летие дебютного альбома "Lunar Strain" в 2024 году. Он ответил:

«Я думаю, это больше относится к сфере бизнеса, к тем людям. В группе мы не думаем о таких вещах. Честно говоря, когда я гастролирую, к нам подходят фанаты и говорят: "Сегодня этому альбому исполнилось столько-то лет", "Сегодня "The Jester Race" отпраздновал свой день рождения". А мы такие: "О чёрт. Я об этом не подумал". Так что я вообще об этом не думаю. Но 30 лет — это невероятно.

Если бы вы спросили меня в начале нашей карьеры, будем ли мы заниматься этим 30 лет, я бы сказал: "Ни за что, чувак". [Смеётся]. Так что это уму непостижимо. Я очень благодарен, что мы можем заниматься своим делом. Моя страсть и моё хобби стали моей работой, и это потрясно, если подумать. Я благодарен фанатам, которые позволяют нам ездить по всему миру, приходят на наши концерты и слушают нашу музыку».






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 223

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом