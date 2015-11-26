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In Flames

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Видео с текстом от IN FLAMES



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IN FLAMES опубликовали официальное видео с текстом на перезаписанную версию песни "Bullet Ride", которая будет включена в выходящий двадцать восьмого августа на Nuclear Blast обновлённый вариант альбома "Clayman". Ремастеринг материала проводил Ted Jensen (PANTERA, DEFTONES, GOJIRA). Перезаписанные треки продюсировал Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), а за сведение отвечал Chris Lord-Alge (GREEN DAY, ROB ZOMBIE). Альбом будет выпущен в цифровом варианте, на CD в диджипаке, двойном виниле в тройном конверте с большим буклетом: 11 ремастированных треков войдут на 12-дюймовый винил, а пять бонусов — на 10-дюймовый.

«Эта запись поменяла нашу карьеру во многих отношениях. И так как в этом году ей исполняется двадцать лет, мы решили сделать что-то грандиозное для наших поклонников. Мы отправились в студию и перезаписали несколько оригинальных песен, что мгновенно перенесло нас во времени в тот год, когда мы записывали этот материал впервые. Каждая деталь нового оформления создана с учётом того, что хотел бы видеть каждый из Jesterheads'ов. Это для вас. Спасибо за 20 лет "Clayman"».

Трек-лист:

01. Bullet Ride

02. Pinball Map

03. Only For The Weak

04. …As The Future Repeats Today

05. Square Nothing

06. Clayman

07. Satellites and Astronauts

08. Brush The Dust Away

09. Swim

10. Suburban Me

11. Another Day In Quicksand

12. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)

13. Only For The Weak (Re-recorded)

14. Bullet Ride (Re-recorded)

15. Pinball Map (Re-recorded)

16. Clayman (Re-recorded)

IN FLAMES Release Lyric Video For Re-Recorded Version Of



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ElectricRetard


15 авг 2020, 14:55		Эта пожалуй самая адекватная из перезаписанных.

gravitgroove


15 авг 2020, 16:04		Да знаю я отчего вас тут бомбило большинство, блондина ведь нет на перезаписи, а значит, не тру!

rassol


15 авг 2020, 16:38		При чём тут блондин, если просто говно получилось?

Франк.Фиолетовый


15 авг 2020, 16:47		Хватит хуйней маяться, пишите второй Ком Кларите.


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