26 авг 2023



Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES



Сет-лист:



0:00 - The Beginning of All Things That Will End (Intro)

2:10 - The Great Deceiver

5:57 - Pinball Map

10:29 - Everything's Gone

14:13 - Where the Dead Ships Dwell

18:46 - Darker Times

22:20 - Leeches

27:26 - Behind Space

31:34 - The Hive

36:06 - Cloud Connected

42:28 - Only for the Weak

48:00 - Foregone Pt. 1

51:56 - State of Slow Decay

56:00 - Alias

1:01:44 - The Mirror's Truth

1:09:20 - I Am Above

1:14:17 - Take This Life http://www.inflames.com







