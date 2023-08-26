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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 41
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
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In Flames

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|||| 26 авг 2023

Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES



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Профессиональное видео с выступления POWERWOLF, которое состоялось в рамках фестиваля Sumnmer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

0:00 - The Beginning of All Things That Will End (Intro)
2:10 - The Great Deceiver
5:57 - Pinball Map
10:29 - Everything's Gone
14:13 - Where the Dead Ships Dwell
18:46 - Darker Times
22:20 - Leeches
27:26 - Behind Space
31:34 - The Hive
36:06 - Cloud Connected
42:28 - Only for the Weak
48:00 - Foregone Pt. 1
51:56 - State of Slow Decay
56:00 - Alias
1:01:44 - The Mirror's Truth
1:09:20 - I Am Above
1:14:17 - Take This Life




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