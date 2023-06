8 июн 2023



IN FLAMES поменяли басиста



IN FLAMES сообщили о том, что расстались с басистом Bryce'ом Paul'ом, чье место занял Liam Wilson (THE DILLINGER ESCAPE PLAN).



«Jesterheads, наш брат Bryce Paul решил уйти из группы. Мы желаем ему удачи в его будущих начинаниях и благодарим его за все, что он сделал для группы за последние несколько лет. Наш друг Liam Wilson (THE DILLINGER ESCAPE PLAN) будет помогать нам!»



