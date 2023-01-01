Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 12
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*Вокалист JUDAS PRIEST закончил 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 9
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
[= ||| все новости группы



*

In Flames

*



8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»

10 фев 2023 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»

27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

7 ноя 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

27 окт 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии

18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES
Показать далее
| - |

|||| 8 июн 2023

IN FLAMES поменяли басиста



zoom
IN FLAMES сообщили о том, что расстались с басистом Bryce'ом Paul'ом, чье место занял Liam Wilson (THE DILLINGER ESCAPE PLAN).

«Jesterheads, наш брат Bryce Paul решил уйти из группы. Мы желаем ему удачи в его будущих начинаниях и благодарим его за все, что он сделал для группы за последние несколько лет. Наш друг Liam Wilson (THE DILLINGER ESCAPE PLAN) будет помогать нам!»

Jesterheads,
Our brother Bryce Paul has decided to step away from the band. We wish him well on his future endeavors and thank him for everything he put into the band the last several years. Our friend Liam Wilson (The Dillinger Escape Plan) will be stepping in to help us out! pic.twitter.com/imr8mnKK34






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 590

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом