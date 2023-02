21 фев 2023



Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT



В рамках недавней беседы у Anders'a Fridén'a спросили, рассматривает ли он возможность совместного тура с THE HALO EFFECT в будущем, на что он ответил:



«Я полагаю, что в некотором смысле мы идём разными путями. У нас это уже четырнадцатый альбом, а они только что выпустили свой первый. И я не знаю, кто теперь в команде. Может быть. Кто знает? Я полагаю, мы находимся в разных условиях. И с чего это они хотят быть связанными с IN FLAMES? Они создают свою собственную группу, им нужно найти свою собственную идентичность. Скажем, когда они сделают свой четвёртый альбом, возможно, мы это сделаем, потому что тогда они уже будут самостоятельной личностью и самостоятельной группой. И я полагаю, что им это необходимо, и они тоже заслуживают того, чтобы занять своё место. Первый альбом довольно лёгок. И все будут постоянно сравнивать с ним — так же, как это было с нами.



Для нас это тоже не первая группа с экс-участником IN FLAMES. Я полагаю, что люди слишком много об этом говорят. Мы записали [последний альбом IN FLAMES] "Foregone' до того, как услышали хоть одну ноту THE HALO EFFECT. Они появились совершенно неожиданно. Я услышал об этом от кого-то из музыкантов. И если они хотят этим заниматься, это прекрасно. Каждый имеет право делать что угодно. И это нормально. Я же в этой группе, и у меня есть свой собственный путь».









@InFlames_SWE is 1 of my all-time favorite bands. Having the opportunity to speak w/ vocalist, Anders FridГ©n, is a tremendous privilege. He really opens up about their history, creative process, & everything that led them to their incredible new album, Foregone. pic.twitter.com/WhrH75jimO





+1 -1



( 5 ) просмотров: 433