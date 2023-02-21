Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 41
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 14
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 13
*Пополнение в NERVOSA 11
*MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA» 10
*Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 41
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
[= ||| все новости группы



*

In Flames

*



21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»

10 фев 2023 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»

27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

7 ноя 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

27 окт 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии

18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

13 июн 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 IN FLAMES исполнили новую песню

8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала

20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы
Показать далее
| - |

|||| 21 фев 2023

Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT



zoom
В рамках недавней беседы у Anders'a Fridén'a спросили, рассматривает ли он возможность совместного тура с THE HALO EFFECT в будущем, на что он ответил:

«Я полагаю, что в некотором смысле мы идём разными путями. У нас это уже четырнадцатый альбом, а они только что выпустили свой первый. И я не знаю, кто теперь в команде. Может быть. Кто знает? Я полагаю, мы находимся в разных условиях. И с чего это они хотят быть связанными с IN FLAMES? Они создают свою собственную группу, им нужно найти свою собственную идентичность. Скажем, когда они сделают свой четвёртый альбом, возможно, мы это сделаем, потому что тогда они уже будут самостоятельной личностью и самостоятельной группой. И я полагаю, что им это необходимо, и они тоже заслуживают того, чтобы занять своё место. Первый альбом довольно лёгок. И все будут постоянно сравнивать с ним — так же, как это было с нами.

Для нас это тоже не первая группа с экс-участником IN FLAMES. Я полагаю, что люди слишком много об этом говорят. Мы записали [последний альбом IN FLAMES] "Foregone' до того, как услышали хоть одну ноту THE HALO EFFECT. Они появились совершенно неожиданно. Я услышал об этом от кого-то из музыкантов. И если они хотят этим заниматься, это прекрасно. Каждый имеет право делать что угодно. И это нормально. Я же в этой группе, и у меня есть свой собственный путь».

@InFlames_SWE is 1 of my all-time favorite bands. Having the opportunity to speak w/ vocalist, Anders FridГ©n, is a tremendous privilege. He really opens up about their history, creative process, & everything that led them to their incredible new album, Foregone. pic.twitter.com/WhrH75jimO






Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 фев 2023
father
Поинтересовался, кто на каком лейбле - и те, и другие на Nuclear Blast, так что наверняка все эти формулировки для интервью чётко продуманы для обеих банд. И зная, что вся их шведская мдм-пиздобратия особо не ссорится и периодически собирается бывшими/актуальными/будущими участниками в самых разнообразных вариациях составов, я вполне могу себе представить, что Станне и Фриден могут на самом деле хоть прямо сейчас сидеть в баре и за пивасом обсуждать, как их прикалывает увиливать от ответов в интервью.
21 фев 2023
H
Hromis
Какой же Фриден все таки душный чувак.
1. Чувак вы идете не разными путями, вы играете модерн или что-то подобное. Хало играют мелодез.
2. У нас это уже 14-ый альбом, у кого у вас? У вас с Бьерном и Ко это второй или третий. У Хало это 1-ый, хорошо ну первый и в чем ска логика? В каких разных условия он находиться?
3. Фриден какое место они хотят занять? Для тебе освободили, чуваки просто играют метал...
4. До этого интервью Фриден говорил, что не слушал вобще Хало и не в курсе что они там записали. Так все таки он слушал альбом или кто-то слушал и ему рассказал как звучит))
5. Услышал от кого-то, сказал кто-то...
21 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Все-таки начал чушь пороть, сказал бы «не знаю, мы подумаем, если предложат», и все.
21 фев 2023
o
overgrin
вообще не вижу смысла в обсуждении ...бля..понимаю если б были прикольные группы...а тут
22 фев 2023
S
SaaF
Если бы Фриден мог бы создавать так же материал, как они, тогда бык нему вообще не было вопросов, а вопросы возникают, сравнивая его настоящего и хало, результат соответствующий, по сути ему говорят, что от альбома к альбому у него всё больше получается хрень, и люди покинули состав не просто так, а то что он ведёт себя как девочка

просмотров: 433

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом