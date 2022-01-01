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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 17
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*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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In Flames

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18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

13 июн 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 IN FLAMES исполнили новую песню

8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала

20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы

20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES
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NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?



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У NICLAS'a ENGELIN'a спросили, являлись его проблемы со здоровьем причиной невозможности участия в турах IN FLAMES:

«Пожалуй я пропущу этот вопрос».

А вы остаетесь участником группы?

«Пожалуй и этот вопрос пропустим».




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