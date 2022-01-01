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NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?



У NICLAS'a ENGELIN'a спросили, являлись его проблемы со здоровьем причиной невозможности участия в турах IN FLAMES:



«Пожалуй я пропущу этот вопрос».



А вы остаетесь участником группы?



«Пожалуй и этот вопрос пропустим».







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