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In Flames

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28 июн 2017 : 		 IN FLAMES выпустили джин
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Трейлер к переизданию IN FLAMES



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IN FLAMES опубликовали официальный трейлер к юбилейному изданию альбома "Clayman", релиз которого намечен на 28 августа. Ремастеринг материала проводил Ted Jensen (PANTERA, DEFTONES, GOJIRA). Перезаписанные треки продюсировал Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), а за сведение отвечал Chris Lord-Alge (GREEN DAY, ROB ZOMBIE). Альбом будет выпущен в цифровом варианте, на CD в диджипаке, двойном виниле в тройном конверте с большим буклетом: 11 ремастированных треков войдет на 12"-винил, а пять бонусов — на 10".

«Эта запись поменяла нашу карьеру во многих отношениях. И так как в этом году исполняется двадцать лет, мы решили сделать что-то грандиозное для наших поклонников. Мы отправились в студию и перезаписали несколько оригинальных песен, что мгновенно перенесло нас во времени в тот год, когда мы записывали этот материал впервые. Каждая деталь нового оформления создана с учетом того, что хотел бы видеть каждый из Jesterheads'ов. Это для вас. Спасибо за 20 лет "Clayman"».

Перед выпуском физической версии "Clayman 20th Anniversary Edition", IN FLAMES двадцать четвертого июля выпустят цифровой "Clayman 2020 EP", включающий в себя версии 2020 года песен "Only For The Weak", "Bullet Ride", "Pinball Map", "Clayman" и новый инструментальный трек "Themes And Variations In D-Minor".

Трек-лист:

01. Bullet Ride

02. Pinball Map

03. Only For The Weak

04. …As The Future Repeats Today

05. Square Nothing

06. Clayman

07. Satellites and Astronauts

08. Brush The Dust Away

09. Swim

10. Suburban Me

11. Another Day In Quicksand

12. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)

13. Only For The Weak (Re-recorded)

14. Bullet Ride (Re-recorded)

15. Pinball Map (Re-recorded)

16. Clayman (Re-recorded)

IN FLAMES Discuss Reimagined Artwork For Clayman 20th Anniversary Edition In New Album Trailer (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


20 июн 2020, 21:48		Ну сейчас полыхнет, как в самом название коллектива

Jotun


20 июн 2020, 21:55		"мгновенно перенесло нас во времени в тот год, когда мы записывали этот материал впервые. "
Интересно.
А те три человека в группе, что не принимали участия в записи оригинала, тоже перенеслись? Или остались по эту сторону пространственно-временного континуума, чесали репы задумчиво и бормотали "дааа, чудят деды"?


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