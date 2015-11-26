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In Flames

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Новые песни IN FLAMES



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IN FLAMES представили сразу два новых трека, "(This Is Our) House" и "I Am Above", которые будут включены в выходящий первого марта на Nuclear Blast альбом "I, The Mask".



IN FLAMES To Release








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КомментарииСкрыть/показать 12 )

Privateer


14 дек 2018, 17:30		I am Above сойдет. House совсем плохо, попса на прошлом альбоме была получше.

Вообще конечно грусть и печаль, что с ними творится после ухода Еспера. Больше отголосков прошлой музыки In Flames сейчас у Cyhra из-за него же.

Было бы круто услышать от них музыку хотя бы уровня A Sense of Purpose. Но все равно послушаю, может хоть пара песен будет для добавления в плей-лист.

ywi


14 дек 2018, 17:38		Вторая вещь ещё более менее слушабельная, хотя скорее, таки менее. Про первую говорить вообще не хочется. Если вы хотите играть такую ср@нь, дайте группе другое название. Но слушать эту невнятную кашу после альбомов периода 1994-1999 - просто пытка для мозга.
Как говорится, почувствуйте себя талибами в Гуантанамо...

nabastak_


14 дек 2018, 17:39		Че за х... Фриден, ты ли это ?

Maksimow


14 дек 2018, 18:42		Отлично.

Lord Iscariah


14 дек 2018, 19:02		Пиздец какой-то опять позорный...только с последним альбомом реанимировались...

GodZillO


14 дек 2018, 19:13		"Вообще конечно грусть и печаль, что с ними творится после ухода Еспера"
Доля Еспера уж черезчур преувеличена спс ему только за Colony можно сказать, остальное долеко не его заслуга и если смотреть на его остальные проекты то и слава богу что свалил.

UX2


14 дек 2018, 19:25		жесть конечно, полное дерьмо

Orgik


14 дек 2018, 19:55		Да нормальная попсень от Фридена и Ко. Альбомы после нулевых все такие, поменяйте потужные скримы на чистый вокал и будет тоже самое. Ладно, я утрирую. Всё равно неплохо. Пора бы уже привыкнуть, второго Клеймена и уж тем более Джестер Рейс нам точно не услышать. Попса тоже нужна, особенно неплохая, скажем "удобоваримая".

P.s.: во втором клипе по ходу Martin Wallström актёр. Играл в мистере Роботе. Тоже швед.

Whiterey


14 дек 2018, 20:13		Кажется появился новый претендент на звание "самый бессмысленный видеоклип на песню". Ну серьезно, они предлагают просто сидеть и смотреть на кричащий и иногда лагающий голубоглазый еблет? ладно бы еще песня была интересная, так тут и слушать нечего
а я еще тригерил с лайв-клипов...

InFes[t]us


14 дек 2018, 20:34		Мне зашло, прошлый чёто не очень, кроме песен с клипов

StygianSaviour


14 дек 2018, 21:08		>второго Клеймена и уж тем более Джестер Рейс нам точно не услышать
А что если я скажу Whoracle?!

Exceptional


14 дек 2018, 21:16		Восхитительно! Звук прекрасен, соло на месте.


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