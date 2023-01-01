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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 56
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 49
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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In Flames

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23 июн 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»

17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»

10 фев 2023 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»

27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

7 ноя 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

27 окт 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии

18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»
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|||| сегодня

Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»



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В рамках беседы с Anders'ом Fridén'ом у него спросили, представляет ли он тот день, когда больше не сможет быть участником группы, выступающей по всему миру, на что он ответил:

«Я понимаю, что в какой-то момент это произойдёт, но пока вы считаете, что для вас это самая лучшая работа или дело, которым вы можете заниматься, нет причин уходить. Я буду продолжать, пока колеса не отвалятся, или я проснусь в один прекрасный день и скажу: "Хм, я, скорее, хочу заняться чем-то другим". Но я ничего не могу придумать. Я люблю эту работу. Мне нравится встреча между нами как группой, когда мы везём нашу музыку по всему миру и видим фанатов, встречаемся с ними, и между нами возникает тесная связь. Это же величайшее ощущение в мире! Так что пока подобное не изменится, я буду продолжать этим заниматься».




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