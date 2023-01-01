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Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»



В рамках беседы с Anders'ом Fridén'ом у него спросили, представляет ли он тот день, когда больше не сможет быть участником группы, выступающей по всему миру, на что он ответил:



«Я понимаю, что в какой-то момент это произойдёт, но пока вы считаете, что для вас это самая лучшая работа или дело, которым вы можете заниматься, нет причин уходить. Я буду продолжать, пока колеса не отвалятся, или я проснусь в один прекрасный день и скажу: "Хм, я, скорее, хочу заняться чем-то другим". Но я ничего не могу придумать. Я люблю эту работу. Мне нравится встреча между нами как группой, когда мы везём нашу музыку по всему миру и видим фанатов, встречаемся с ними, и между нами возникает тесная связь. Это же величайшее ощущение в мире! Так что пока подобное не изменится, я буду продолжать этим заниматься».







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