IN FLAMES о перезаписанных треках



Nuclear Blast опубликовали трейлер к переизданию альбома IN FLAMES, Clayman, содержащего несколько перезаписанных треков и выходящих двадцать восьмого августа. Ремастеринг материала проводил Ted Jensen (PANTERA, DEFTONES, GOJIRA). Перезаписанные треки продюсировал Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), а за сведение отвечал Chris Lord-Alge (GREEN DAY, ROB ZOMBIE). Альбом будет выпущен в цифровом варианте, на CD в диджипаке, двойном виниле в тройном конверте с большим буклетом: 11 ремастированных треков войдет на 12"-винил, а пять бонусов — на 10".



«Эта запись поменяла нашу карьеру во многих отношениях. И так как в этом году исполняется двадцать лет, мы решили сделать что-то грандиозное для наших поклонников. Мы отправились в студию и перезаписали несколько оригинальных песен, что мгновенно перенесло нас во времени в тот год, когда мы записывали этот материал впервые. Каждая деталь нового оформления создана с учетом того, что хотел бы видеть каждый из Jesterheads'ов. Это для вас. Спасибо за 20 лет "Clayman"».



Трек-лист:



01. Bullet Ride



02. Pinball Map



03. Only For The Weak



04. …As The Future Repeats Today



05. Square Nothing



06. Clayman



07. Satellites and Astronauts



08. Brush The Dust Away



09. Swim



10. Suburban Me



11. Another Day In Quicksand



12. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)



13. Only For The Weak (Re-recorded)



14. Bullet Ride (Re-recorded)



15. Pinball Map (Re-recorded)



16. Clayman (Re-recorded)







