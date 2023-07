сегодня



Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS



В рамках беседы с Anders'ом Fridén'ом у него спросили, кто для него был "идолом или ролевой моделью":



«У меня их несколько. Лэйн [Стейли] из ALICE IN CHAINS был для меня источником колоссального лирического вдохновения, а ALICE IN CHAINS - одна из моих любимых групп. 'Dirt' — возможно, лучший альбом, который когда-либо был создан... Я восхищаюсь Trent Reznor'ом и тем, что он сделал, и его работой с Atticus [Ross] сейчас; они пишут много саундтреков и все такое. Martin Gore из DEPECHE MODE. Боже мой, есть так много артистов, на которых я ориентируюсь. Такой человек, как Дэвид Боуи, что он сделал, как он относился к своему искусству и к тому, какой путь он прошел за свою карьеру. Он ушел из жизни слишком рано. Но их очень много».







+0 -0



просмотров: 85