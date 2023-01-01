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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 46
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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In Flames

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8 июл 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS

30 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

23 июн 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»

17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»

10 фев 2023 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»

27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

7 ноя 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

27 окт 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии

18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»
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Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS



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В рамках беседы с Anders'ом Fridén'ом у него спросили, кто для него был "идолом или ролевой моделью":

«У меня их несколько. Лэйн [Стейли] из ALICE IN CHAINS был для меня источником колоссального лирического вдохновения, а ALICE IN CHAINS - одна из моих любимых групп. 'Dirt' — возможно, лучший альбом, который когда-либо был создан... Я восхищаюсь Trent Reznor'ом и тем, что он сделал, и его работой с Atticus [Ross] сейчас; они пишут много саундтреков и все такое. Martin Gore из DEPECHE MODE. Боже мой, есть так много артистов, на которых я ориентируюсь. Такой человек, как Дэвид Боуи, что он сделал, как он относился к своему искусству и к тому, какой путь он прошел за свою карьеру. Он ушел из жизни слишком рано. Но их очень много».




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