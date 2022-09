сегодня



IN FLAMES выпустили соус



IN FLAMES совместно с Heartbeat Hot Sauce Co. запустили линейку соусов — подробности доступны здесь.



«Нам очень приятно работать с Элом и Heart Beat Hot Sauce Co. Всё, что они делают, мирового класса, и мы надеемся, что вам понравится наш специальный соус. Наслаждайтесь пивом, барбекю и тяжёлым, мать его, металлом!»







