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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
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In Flames

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1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

13 июн 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 IN FLAMES исполнили новую песню

8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала

20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы

20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST
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IN FLAMES выпустили соус



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IN FLAMES совместно с Heartbeat Hot Sauce Co. запустили линейку соусов — подробности доступны здесь.

«Нам очень приятно работать с Элом и Heart Beat Hot Sauce Co. Всё, что они делают, мирового класса, и мы надеемся, что вам понравится наш специальный соус. Наслаждайтесь пивом, барбекю и тяжёлым, мать его, металлом!»




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1 сен 2022
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bjorn667
заходит как-то фриден в 2112, а хало эффект ему говорят: "со своим нельзя! пошёл нахуй отсюда!"

просмотров: 175

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