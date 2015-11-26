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In Flames

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|||| 30 авг 2020

Новое видео IN FLAMES



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"Only For The Weak", новое видео группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Clayman 20th Anniversary Edition", выпущенного двадцать восьмого августа и включающего в себе ремастированную Ted'ом Jensen'ом (PANTERA, DEFTONES, GOJIRA) версию оригинального альбома, а также четыре перезаписанных трека, продюсером которых был Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), а за сведение отвечал Chris Lord-Alge (GREEN DAY, ROB ZOMBIE).

Трек-лист:

01. Bullet Ride

02. Pinball Map

03. Only For The Weak

04. …As The Future Repeats Today

05. Square Nothing

06. Clayman

07. Satellites and Astronauts

08. Brush The Dust Away

09. Swim

10. Suburban Me

11. Another Day In Quicksand

12. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)

13. Only For The Weak (Re-recorded)

14. Bullet Ride (Re-recorded)

15. Pinball Map (Re-recorded)

16. Clayman (Re-recorded)

IN FLAMES Releases Music Video For Re-Recorded Version Of














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


30 авг 2020, 23:55		Понравилось больше новых трактовок клеймен и пинболмэп. В той же манере, но тут как-то в кассу, не оскорбляет чувства прекрасного )


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