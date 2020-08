30 авг 2020



Новое видео IN FLAMES



"Only For The Weak", новое видео группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Clayman 20th Anniversary Edition", выпущенного двадцать восьмого августа и включающего в себе ремастированную Ted'ом Jensen'ом (PANTERA, DEFTONES, GOJIRA) версию оригинального альбома, а также четыре перезаписанных трека, продюсером которых был Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), а за сведение отвечал Chris Lord-Alge (GREEN DAY, ROB ZOMBIE).



Трек-лист:



01. Bullet Ride



02. Pinball Map



03. Only For The Weak



04. …As The Future Repeats Today



05. Square Nothing



06. Clayman



07. Satellites and Astronauts



08. Brush The Dust Away



09. Swim



10. Suburban Me



11. Another Day In Quicksand



12. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)



13. Only For The Weak (Re-recorded)



14. Bullet Ride (Re-recorded)



15. Pinball Map (Re-recorded)



16. Clayman (Re-recorded)































